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63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером: унікальний зв'язок

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США, Четвер 08 липня 2021 19:21
63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером: унікальний зв'язок Шерон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: RBC.UA

Шерон Стоун - вічний голлівудський секс-символ, здатний підкорювати серця навіть молоді. Так, актрису запідозрили в романі з 25-річним репером RMR, якого просуває відомий канадський хіп-хоп-виконавець Дрейк.

Інсайдер поспішив поділитися подробицями.

Спекотна парочка, за словами джерела, весело проводить літо, занурившись у почуття. Голлівудська актриса, якій навесні виповнилося 63, і 25-річний музикант були помічені в двох нічних клубах Лос-Анджелеса. Як запевняють свідки, вони цілувалися, обіймалися і розпивали напої. Також, як виявилося, вони знайомі вже давно.

63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером: унікальний зв'язок63-річна Шерон Стоун закрутила роман з 25-річним репером: унікальний зв'язокШерон Стоун і її новий залицяльник (фото: instagram.com/sharonstone; instagram.com/whatrmr)

"У Шерон точно спекотне літо. Нещодавно вона тусувалася разом з підопічним Дрейка. Вони пестили один одного, без кінця відкривали пляшки і танцювали під хіп-хоп", - розповідають інсайдери.

Хлопець - давній шанувальник творчості голлівудської діви, який готовий переглядати "Казино" за участю Шерон незліченну кількість разів. Наближений до пари інсайдер підкреслив, що не став би говорити про щось серйозне між зірками, але те, що у них унікальний зв'язок і дружба - це точно.

Примітно, що актриса і репер навіть підписані один на одного в Instagram, де лайкають і коментують пости.

Нагадаємо, Шерон у свої 63 виглядає неймовірно молодо, радуючи фанатів по всьому світу своїми вишуканими виходами.

До слова, актриса виховує трьох синів, старший з яких всього на кілька років молодший за її шанувальника.

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