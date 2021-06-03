7 історій кохання і дуже дорогі костюми: творці "Кріпосної-3" розповіли, чим здивують глядачів

Про це спеціально для Lite розповіла прес-служба телеканалу СТБ і FILM.UA Group.

Головні інтриги сюжету

Рушійною силою третього сезону стане любов: в нових епізодах буде розказано 7 лав-сторі, дві з яких глядачі побачать через флешбеки героїв. Також шанувальників чекають три історії зради і кілька потужних сюжетів соціального падіння.

Любов - забезпечена (фото: прес-служба телеканалу СТБ)

Кількість акторів

На зйомках було задіяно більше тисячі акторів, включаючи виконавців епізодичних ролей. Постійних - понад 100, головних - понад 30 акторів.

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Акторів мало не буває! (фото: прес-служба телеканалу СТБ)

Культові локації

Як і два попередні, новий сезон знімали в найвідоміших місцях України: Києво-Печерській Лаврі, музеї ім. Гончара, особняку Уваровій та будинку-садибі Зайцева (Київ), Історико-культурному Заповіднику Качанівка (Чернігівська область), Будинку письменників, музеї народної архітектури та побуту України Пирогово, м. Переяславі, історико-культурному комплексі "Замокрадомисль" (Радомишль) та ін.

Глядачів чекають особливі локації (фото: прес-служба телеканалу СТБ)

Головні модники сезону

Якщо в перших сезонах найефектніші і вишукані вбрання були у Наталі Дорошенко, то в третьому сезоні це звання дісталося новій героїні - Київській Дворянці Рогнеді Безус. У неї - максимальна кількість нарядів, більшість з яких - просто твори мистецтв!

Серед чоловіків володарем шикарного гардеробу став персонаж Стефан Яблоневський, у якого - велика різноманітність костюмів (від багатих дворянських одягу до солдатських мундирів).

Дорогі костюми - ще одна гордість проекту (фото: прес-служба телеканалу СТБ)

Наряди: в метрах і вартості

На деякі пишні сукні з криноліном йшло до 15 м тканини. Наряди шилися з оксамиту, тафти, шовку, атласу та ін.

Мінімальна вартість таких костюмів - від 15 000 грн. При цьому дамське плаття з криноліном і корсетом важить від десяти кілограмів (і більше). У всіх головних героїнь є костюми, вишиті вручну.

Факт: більше двох тижнів майстриня вручну вишивала шнурком і бісером вбрання головної героїні Катерини.

Грим

Головні герої не носили перук, накладних борід і вусів - відрощували свої, але тим не менше в гримерних їх зібралася ціла колекція! Їх приготували для дублерів. В цілому було використано 50-60 борід, 150 вусів, 100 пар бакенбардів - різної форми, відтінків і т. д.

Прем'єра "Кріпосної" відбудеться цієї осені на каналі СТБ.