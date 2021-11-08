8 загиблих: улюблений Кайлі Дженнер потрапив у гучний скандал - подробиці

Бойфренд і батько дітей Кайлі Дженнер Тревіс Скотт опинився в центрі скандалу. У минулі вихідні репер виступив на музичному фестивалі Astroworld в Х'юстоні. Раніше концерт переносився через пандемію, а тому в цьому році на нього прийшла величезна кількість людей. Побачивши улюбленого виконавця, фанати в ейфорії стали прориватися до сцени. У жахливій тисняві постраждало близько 300 осіб, а вісім з них померли. Серед них виявилася десятирічна дитина.

Як зазначили представники Тревіса, музикант не знав про тисняву, коли перебував на сцені. Після концерту артист виступив з промовою, в якій приніс співчуття постраждалим.

"Я абсолютно спустошений тим, що сталося минулої ночі. Мої молитви звернені до сімей загиблих і всіх тих, хто постраждав від того, що сталося на фестивалі Astroworld", - сказав Скотт.

Тревіс Скотт (фото: instagram.com/travisscott)

Один з постраждалих не задовольнився вибаченнями і подав на Скотта до суду. Чоловік на ім'я Манель Соуза звинуватив Скотта у сприянні насильству і хоче домогтися в суді відшкодування збитку в розмірі не менше 1 000 000 доларів. А також він просить видати тимчасовий заборонний судовий наказ, щоб запобігти знищенню доказів. У судових документах він у всіх деталях описав вечір. За його словами, фанати проривалися до сцени, зламавши огорожу. У той же час організатори не вжили жодних заходів, незважаючи на велику загрозу здоров'ю людей, і продовжили шоу.

Музикант з сім'єю (фото: instagram.com/kyliejenner)