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"А якби в кінці заміж вийшла?" Jerry Heil несподівано заговорила про участь у "Холостяку"

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Понеділок 31 травня 2021 13:38
"А якби в кінці заміж вийшла?" Jerry Heil несподівано заговорила про участь у "Холостяку" Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)
Автор: Lite

Jerry Heil (Яна Шемаєва) не приховує що вона натура дуже чутлива і ранима. Дівчина звикла відверто розмовляти зі своїми шанувальниками. Так, вона розповіла їм про дитячі комплекси і нав'язані стереотипи, з якими відважно бореться. Тепер співачка і автор пісень заговорила про свою можливу участі в шоу" Холостяк " і підкреслила, що для подібного проекту вона занадто норовлива і екстравагантна особистість.

На сторінці в Instagram Jerry Heil опублікувала розгорнутий пост, де навела масу аргументів, чому їй не варто йти на романтичні реаліті.

Вона супроводила свої міркування і аргументи фотосетом в екстравагантному образі. Jerry одягла атласну сукню кольору фуксії довжини міді, доповнила образ корсетом і масивними черевиками, а на верх накинула куртку з великими написами.

"З пофігістичним ставленням до життя, слізних коментарів, наприклад: "Чому я не стала улюбленицею пана султана?", від мене доведеться довго чекати", - запевнила вона.

&quot;А якби в кінці заміж вийшла?&quot; Jerry Heil несподівано заговорила про участь у &quot;Холостяку&quot;

&quot;А якби в кінці заміж вийшла?&quot; Jerry Heil несподівано заговорила про участь у &quot;Холостяку&quot;

&quot;А якби в кінці заміж вийшла?&quot; Jerry Heil несподівано заговорила про участь у &quot;Холостяку&quot;

&quot;А якби в кінці заміж вийшла?&quot; Jerry Heil несподівано заговорила про участь у &quot;Холостяку&quot;

Jerry Heil пояснила, чому не піде на шоу "Холостяк" (фото: instagram.com/thejerryheil)

Також артистка не хотіла б опинитися і в ролі "Холостячки". Яна підкреслила, що таке незвичайне шоу з неординарною учасницею було б лише для того, щоб порадувати всю країну.

"Це була б перша незаймана холостячка-сироїдка, яка молиться перед їжею і відмовляється від побачень, тому що у неї релізи. А уявляєте, якби я в кінці ще й заміж вийшла?" - поцікавилася вона.

"Я б ще як Холостятчку з тобою дивилася б", - написала одна з підписниць Яни. "Я б сама на це глянула", - з гумором відреагувала Jerry.

Нагадаємо, що раніше нова холостячка Злата Огневич встигла зізнатися, як буде вибирати чоловіка мрії.

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