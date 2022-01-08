Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

Злата Огнєвіч після перипетій фіналу "Холостяки 2" вирішила почати рік з релаксу і перезавантаження – на Різдво вона вирушила у відпустку. Зірка полетіла в жаркий Занзібар. Їй довелося добиратися з пересадками, але, незважаючи на виснажливий переліт, зірка була в захваті, опинившись в африканській країні. Златі дістався розкішний номер з національним колоритом, від якого співака залишилася в захваті. Примітно, що в подорож Злата вирушила одна.

Співачка поділилася першими пляжними кадрами в спокусливому монокіні-трансформері і розповіла в Instagram про свої враження від поїздки.

Чорний купальник із застібками фастекс підкреслив спокусливі форми зірки і виглядав на ній досить відверто, що не могли не помітити шанувальники Огнєвіч. Злата показала фігуру в пікантному монокіні (фото: instagram.com/zlata.ognevich) Подорож стала для Злати спонтанним рішенням. "Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено!"- озвучила головні критерії вибору країни артистка. "Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - тим більше. Завтра їду на 3-х денне сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущуся в кратер вулкана (він вже не працює, все ок ), побачу стародавнє африканське плем'я і багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано прекрасно!"- захоплено розповіла Злата. "Ви така красуня, поділіться, як тримати себе в такій формі", - захопилася одна з підписниць зірки. "Систематичні тренування, їжа і масаж", – здала дієву схему Злата. Фактурна зовнішність у вас

Красуня

Вау, дуже круто виглядаєте

Злата, ви супер!

Несподівано, але красиво

Златочка, ти дуже красива леді

Златочка, ви сліпучі в купальнику!

Африканська спокусниця

Дуже круто

Златочка в чудовій формі

Фігура клас