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Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

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Африка, Субота 08 січня 2022 09:55
Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

Злата Огнєвіч після перипетій фіналу "Холостяки 2" вирішила почати рік з релаксу і перезавантаження – на Різдво вона вирушила у відпустку. Зірка полетіла в жаркий Занзібар.

Їй довелося добиратися з пересадками, але, незважаючи на виснажливий переліт, зірка була в захваті, опинившись в африканській країні. Златі дістався розкішний номер з національним колоритом, від якого співака залишилася в захваті. Примітно, що в подорож Злата вирушила одна.

Співачка поділилася першими пляжними кадрами в спокусливому монокіні-трансформері і розповіла в Instagram про свої враження від поїздки.

Чорний купальник із застібками фастекс підкреслив спокусливі форми зірки і виглядав на ній досить відверто, що не могли не помітити шанувальники Огнєвіч.

Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

Африканська спокуса: Огнєвіч у супервідвертому монокіні завела фото з жаркого континенту

Злата показала фігуру в пікантному монокіні (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Подорож стала для Злати спонтанним рішенням. "Хотілося далеко і не попсово при цьому, ще відпустка невелика, сидіти 10 днів на карантині - виключено!"- озвучила головні критерії вибору країни артистка.

"Якщо говорити про пригоди, їх я завжди знайду, а в Африці - тим більше. Завтра їду на 3-х денне сафарі, побачу прекрасну Кіліманджаро, спущуся в кратер вулкана (він вже не працює, все ок ), побачу стародавнє африканське плем'я і багато іншого! Загалом, виходить все якось несподівано прекрасно!"- захоплено розповіла Злата.

"Ви така красуня, поділіться, як тримати себе в такій формі", - захопилася одна з підписниць зірки. "Систематичні тренування, їжа і масаж", – здала дієву схему Злата.

  • Фактурна зовнішність у вас
  • Красуня
  • Вау, дуже круто виглядаєте
  • Злата, ви супер!
  • Несподівано, але красиво
  • Златочка, ти дуже красива леді
  • Златочка, ви сліпучі в купальнику!
  • Африканська спокусниця
  • Дуже круто
  • Златочка в чудовій формі
  • Фігура клас

Також шанувальники Злати поскаржилися, що поруч з нею немає близького друга і фаворита глядацьких симпатій проекту "Холостячка 2" Максима Тарапати. Парочка разом провела новорічний вікенд і навіть відзначала свята сім'ями. Тим часом чоловік залишився в Києві і вирішує, куди ж йому махнути – в екзотичний Занзібар або на Балі?

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Холостячка Злата Огнєвіч
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