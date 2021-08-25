Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Відома українська актриса, співачка і модель Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими кадрами, на яких постала в купальнику.

Спекотні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, Даша відпочиває десь на морському узбережжі, проте вказувати місце вона не стала.

На знімках артистка постала в яскравому цілісному червоному купальнику, босоніж і з розпущеним волоссям. На одному фото вона приймає вуличний душ на тлі яскравої зелені навколо.

А на іншому кадрі Астаф'єва позує на тлі моря, вигідно демонструючи свої спокусливі форми і довгі стрункі ноги.

Даша Астаф'єва підкорила шикарною фігурою в яскравому купальнику (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені", - написала Даша під публікацією.

Шанувальники написали безліч коментарів під фото, захоплюючись красою і фігурою знаменитості.