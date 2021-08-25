Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику
Відома українська актриса, співачка і модель Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими кадрами, на яких постала в купальнику.
Спекотні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Судячи з усього, Даша відпочиває десь на морському узбережжі, проте вказувати місце вона не стала.
На знімках артистка постала в яскравому цілісному червоному купальнику, босоніж і з розпущеним волоссям. На одному фото вона приймає вуличний душ на тлі яскравої зелені навколо.
А на іншому кадрі Астаф'єва позує на тлі моря, вигідно демонструючи свої спокусливі форми і довгі стрункі ноги.
Даша Астаф'єва підкорила шикарною фігурою в яскравому купальнику (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені", - написала Даша під публікацією.
Шанувальники написали безліч коментарів під фото, захоплюючись красою і фігурою знаменитості.
- Риба моя красивуща
- Красотааааа
- Прекрасна
- Очманіти!
- Всі фотографії класні
- Ого, Дар'я
- Зірка!!! Гори і Запалюй
- Як завжди неймовірно красива
- Ах, ці ноги
- Ви сама чарівність!!!
- Фігурка топ
- Божественна
- Більше таких фото
- Чудова леді
- Стильна, чарівна, сексі
Нагадаємо, що раніше Дашу Астаф'єву насилу впізнали шанувальники на яскравих домашніх фото.