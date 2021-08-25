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Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику

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Середа 25 серпня 2021 12:32
Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: RBC.UA

Відома українська актриса, співачка і модель Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими кадрами, на яких постала в купальнику.

Спекотні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з усього, Даша відпочиває десь на морському узбережжі, проте вказувати місце вона не стала.

На знімках артистка постала в яскравому цілісному червоному купальнику, босоніж і з розпущеним волоссям. На одному фото вона приймає вуличний душ на тлі яскравої зелені навколо.

Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику

А на іншому кадрі Астаф'єва позує на тлі моря, вигідно демонструючи свої спокусливі форми і довгі стрункі ноги.

Ах, ці ноги: Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в купальнику

Даша Астаф'єва підкорила шикарною фігурою в яскравому купальнику (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Просто не має значення, 1 або 2. Це обидва улюблені", - написала Даша під публікацією.

Шанувальники написали безліч коментарів під фото, захоплюючись красою і фігурою знаменитості.

  • Риба моя красивуща
  • Красотааааа
  • Прекрасна
  • Очманіти!
  • Всі фотографії класні
  • Ого, Дар'я
  • Зірка!!! Гори і Запалюй
  • Як завжди неймовірно красива
  • Ах, ці ноги
  • Ви сама чарівність!!!
  • Фігурка топ
  • Божественна
  • Більше таких фото
  • Чудова леді
  • Стильна, чарівна, сексі

Нагадаємо, що раніше Дашу Астаф'єву насилу впізнали шанувальники на яскравих домашніх фото.

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