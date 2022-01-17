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Актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на побачення з колегою по серіалу "Ейфорія" (фото)

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Голлівуд, США, Понеділок 17 січня 2022 14:43
Актриса-трансгендер Хантер Шафер сходила на побачення з колегою по серіалу "Ейфорія" (фото) Хантер Шафер (фото: instagram.com/hunterschafer)
Автор: Марина Настевич

Трансгендерна актриса і модель Хантер Шафер і її колега по знімальному майданчику популярного серіалу "Ейфорія" Домінік Файк викликали чутки про можливий роман не тільки на екрані, а й в реальному житті.

Партнери по другому сезону шоу були помічені, коли виходили з ресторану в Західному Голлівуді після побачення, тримаючись за руки.

Папараці не упустили нагоди зробити кілька фото. Для зустрічі з хлопцем 23-річна Хантер вибрала сіру oversize толстовку, сукню з кумедним принтом з мухоморами і чорний бомбер.

Свій стрітстайл образ вона завершила білими кросівками, а на обличчі у Шафер була бордова маска. Волосся актриса зібрала в пучок.

26-річний Домінік з'явився в дверях ресторану в смугастому розтягнутому светрі, чорних брюках і черевиках від Dr. Martens.

Відзначимо, що спільний вихід Хантер і Домініка відбувся всього через тиждень після довгоочікуваного виходу другого сезону "Ейфорії" на каналі HBO. До речі, саме там Файк з'явився на екрані вперше. Роль Еліота - це акторський дебют хлопця, який більш відомий як музикант.

Шафер-американська модель, художниця і ЛГБТ-активістка, а світову популярність їй принесла роль трансгендера Джулс в серіалі "Ейфорія", який вперше вийшов в 2019 році.

Народившись в тілі чоловіка, в шкільні роки Хантер зробила трансгендерний перехід і тепер вважає за краще, щоб до неї зверталися "вони/їх". Нещодавно вона стала обличчям рекламної кампанії жіночої колекції Prada сезону весна-літо 2022.

Раніше ми писали про найстильніші виходи Зендаї і її бойфренда Тома Холланда.

Також зірка "Ейфорії" Зендая знялася в спокусливій фотосесії у стилі ретро.

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