Алан Бадоєв отруївся в джунглях Коста-Ріки у свій день народження (фото)

Який рік поспіль Алан Бадоєв не зраджує своїм традиціям і весь січень проводить у відпустці, вибираючи незвичайні, екзотичні напрямки. Справа в тому, що 10 січня знаменитий український режисер святкує день народження і хоче провести його незабутньо.

Цього разу, провівши більше 20 годин у дорозі, Бадоєв зустрів новий рік свого життя в диких джунглях Коста-Ріки.

Однак складне транспортування до місця призначення виявилася далеко не єдиним випробуванням.

Бадоєву довелося пережити харчове отруєння, яке, втім, Алан, який звик до будь-яких труднощів, сприйняв легко і по-філософськи, як своєрідний челендж.

"Сенс цього отруєння був у тому, щоб я влаштував собі разом з фізичною ще й ментальну чистку", - посміхається режисер.

Алан Бадоєв на Коста-Ріці (фото: instagram.com/alanbadoev)

Кульмінаційним моментом дня народження в джунглях стала зустріч з цілою зграєю мавп-ревунів - їх вважають найгучнішими наземними тваринами в світі, чиє виття чути на відстані декількох кілометрів.

Алан і на цю перевірку на стресостійкість відреагував з розумінням.

"Гучний рев цих створінь о 6 ранку спочатку сильно мене злякав, а потім вказав на те, що моя мета досягнута. Я готовий почати свій 41-й рік в гармонії з природою і наповнити себе до горлечка новими враженнями. Просто жити - це і є щастя, а жити і створювати щось - велика приємна відповідальність. Важливо дарувати любов, важливо бути чесним, важливо просто бути", - написав режисер у своєму Instagram.