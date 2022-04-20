ru ua
Чт, 21 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Алан Бадоєв покаявся за те, що "стирав кордони з Росією"

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 23:05
Алан Бадоєв покаявся за те, що "стирав кордони з Росією" Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)
Автор: Дмитрий Войналович

Алан Бадоєв, який до повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну часто працював з російськими зірками, покаявся за те, що своєю діяльністю певним чином "стирав кордони" між країнами.

Таку заяву іменитий режисер зробив у програмі "Сніданок з 1+1".

Алан Бадоєв покаявся за те, що &quot;стирав кордони з Росією&quot;

Алан Бадоєв і Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Сьогодні ж Бадоєв розуміє безвідповідальність своїх дій.

"Я один з тих людей, який робив все, щоб розмазати між Україною та Росією кордони. Це було несвідомо, у мене був місяць і я багато розмірковував. Розумію, що і я, і Макс (Барських - ред.), ми розмазували кордони між країнами нашою творчістю", - сказав режисер.

Алан Бадоєв покаявся за те, що &quot;стирав кордони з Росією&quot;

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Алан погоджується, що він "був одним з тих, хто максимально демонстрував "дружбу народів" і допомагав створити загальну творчу подушку".

"І сьогодні я розумію, наскільки це жахливо і безвідповідально", - поділився продюсер.

Алан Бадоєв покаявся за те, що &quot;стирав кордони з Росією&quot;

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)

Зараз Бадоєв не хочу мати нічого спільного з росіянами. А по закінченню війни, за словами режисера, потрібно реалізувати побудову "невидимої культурної стіни" з РФ.

"У нас глибока своя культура. Нам необхідно підняти увесь наш культурний фонд… Щоб ніхто і ніколи не зміг сказати: "Ви такі самі, як і ми" або "А у вас немає своєї історії". Нам необхідно створити цей кордон!" - пояснив режисер і додав, що після війни кожен український артист "знайде для себе нові сенси та зрозуміє, що він хоче робити в своїй новій країні, яка після усіх подій стане іншою".

Раніше з'явився список українських зірок, яким 50 років не можна їздити в Росію.

Також читайте, як Максим Галкін гнівно розніс російські ЗМІ, назвавши журналістів "сліпими кіньми, які місять лайно".

Читайте LITE в Google News
Алан Бадоєв
STYLER
В Україну йде справжнє весняне тепло: названа дата
В Україну йде справжнє весняне тепло: названа дата