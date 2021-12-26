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Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по "Танцям": красива пара

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Київ, Неділя 26 грудня 2021 12:16
Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по "Танцям": красива пара Олександра Зарицька та Юрій Мєшков (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Марина Настевич

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка завдяки участі в "Танцях з зірками" схудла на 20 кілограмів, знову заінтригувала шанувальників своїми стосунками з партнером по проекту Юрієм Мєшковим. Пара, якій вже давно приписують роман, вирушила на прогулянку по романтичних місцях Києва.

Атмосферними кадрами з фотосесії для журналу Jetsetter співачка поділилася у своєму Instagram.

На знімках Олександра і Юрій відображені в кіно, під час прогулянок по вулиці за ручку і під руку, а також під час посиденьок в затишному кафе. А на фото з торгового центру вони практично поцілувалися.

Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива пара

В інтерв'ю виданню на запитання " Чи правду говорять про ваш палкий роман?" Зарицька відповіла, що на даний момент вважає це питання несвоєчасним.

"Судячи з досвіду. Моя позиція: розповідати про кохану людину тоді, коли все буде серйозно", - додала артистка.

Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива параОлександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива параОлександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива параОлександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива пара

Вона зазначила, що її друга половинка неодмінно повинна володіти такими якостями, як "амбітність, почуття гумору і любов до музики".

Серед своїх улюблених романтичних місць в Києві Саша назвала ковзанку, додавши, що через страх на ковзани вона встане тільки з тим, в кому буде максимально впевнена.

Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива параОлександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива пара

"Також дуже люблю ходити в кіно, особливо на фільми жахів, і ховатися в обіймах другої половинки", - зізналася співачка.

Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по &quot;Танцям&quot;: красива пара

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков підігріли чутки про свій роман (фото: jetsetter.ua)

Користувачі мережі прийшли в захват від спільних фото пари і засипали їх теплими відгуками і словами надії, що вони все ж разом.

  • Які ви класні разом
  • Тили-тили тісто
  • Ну така красива пара. Дуже хотілося б, що б це був не піар, а свята правда і діточок, як на небі зірочок
  • Я за ВАС дуже рада, Сашенька, що танці змінили ваше життя і подарували вам радість і щастя!!!
  • Спасибі, фото шикарні, пара - очей не відірвати
  • Ви такі гарні
  • Яка ж ви чарівна пара! На вас можна дивитись вічно! Щастя вам без міри, любові неземної, творчої наснаги
  • Красива пара
  • Ви такі милі
  • "Пара" року, справді чудові

Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька показала фігуру в купальнику після схуднення на 20 кг.

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KAZKA Александра Зарицкая
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