Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по "Танцям": красива пара

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка завдяки участі в "Танцях з зірками" схудла на 20 кілограмів , знову заінтригувала шанувальників своїми стосунками з партнером по проекту Юрієм Мєшковим. Пара, якій вже давно приписують роман, вирушила на прогулянку по романтичних місцях Києва.

На знімках Олександра і Юрій відображені в кіно, під час прогулянок по вулиці за ручку і під руку, а також під час посиденьок в затишному кафе. А на фото з торгового центру вони практично поцілувалися.

В інтерв'ю виданню на запитання " Чи правду говорять про ваш палкий роман?" Зарицька відповіла, що на даний момент вважає це питання несвоєчасним.

"Судячи з досвіду. Моя позиція: розповідати про кохану людину тоді, коли все буде серйозно", - додала артистка.

Вона зазначила, що її друга половинка неодмінно повинна володіти такими якостями, як "амбітність, почуття гумору і любов до музики".



Серед своїх улюблених романтичних місць в Києві Саша назвала ковзанку, додавши, що через страх на ковзани вона встане тільки з тим, в кому буде максимально впевнена.

"Також дуже люблю ходити в кіно, особливо на фільми жахів, і ховатися в обіймах другої половинки", - зізналася співачка.

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков підігріли чутки про свій роман (фото: jetsetter.ua)

Користувачі мережі прийшли в захват від спільних фото пари і засипали їх теплими відгуками і словами надії, що вони все ж разом.