Олександра Зарицька влаштувала романтичне побачення з партнером по "Танцям": красива пара
Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка завдяки участі в "Танцях з зірками" схудла на 20 кілограмів, знову заінтригувала шанувальників своїми стосунками з партнером по проекту Юрієм Мєшковим. Пара, якій вже давно приписують роман, вирушила на прогулянку по романтичних місцях Києва.
Атмосферними кадрами з фотосесії для журналу Jetsetter співачка поділилася у своєму Instagram.
На знімках Олександра і Юрій відображені в кіно, під час прогулянок по вулиці за ручку і під руку, а також під час посиденьок в затишному кафе. А на фото з торгового центру вони практично поцілувалися.
В інтерв'ю виданню на запитання " Чи правду говорять про ваш палкий роман?" Зарицька відповіла, що на даний момент вважає це питання несвоєчасним.
"Судячи з досвіду. Моя позиція: розповідати про кохану людину тоді, коли все буде серйозно", - додала артистка.
Вона зазначила, що її друга половинка неодмінно повинна володіти такими якостями, як "амбітність, почуття гумору і любов до музики".
Серед своїх улюблених романтичних місць в Києві Саша назвала ковзанку, додавши, що через страх на ковзани вона встане тільки з тим, в кому буде максимально впевнена.
"Також дуже люблю ходити в кіно, особливо на фільми жахів, і ховатися в обіймах другої половинки", - зізналася співачка.
Олександра Зарицька та Юрій Мєшков підігріли чутки про свій роман (фото: jetsetter.ua)
Користувачі мережі прийшли в захват від спільних фото пари і засипали їх теплими відгуками і словами надії, що вони все ж разом.
- Які ви класні разом
- Тили-тили тісто
- Ну така красива пара. Дуже хотілося б, що б це був не піар, а свята правда і діточок, як на небі зірочок
- Я за ВАС дуже рада, Сашенька, що танці змінили ваше життя і подарували вам радість і щастя!!!
- Спасибі, фото шикарні, пара - очей не відірвати
- Ви такі гарні
- Яка ж ви чарівна пара! На вас можна дивитись вічно! Щастя вам без міри, любові неземної, творчої наснаги
- Красива пара
- Ви такі милі
- "Пара" року, справді чудові
Нагадаємо, раніше Олександра Зарицька показала фігуру в купальнику після схуднення на 20 кг.