Олександру Прохорову – 29: ловіть відверті факти з життя секс-символу "Танців з зірками"

2 грудня цього року Олександру Прохорову виповнюється 29 років (фото з особистого архіву танцюриста)

Олександр Прохоров – танцюрист і хореограф, срібний фіналіст проєкту "Танці з зірками" – святкує день народження. Секс-символу українського шоу-бізнесу сьогодні, 2 грудня, виповнюється 29 років.

З такої нагоди ми зібрали цікаві факти з біографії іменинника, який завоював серця мільйонів глядачів. Про деякі з них ви дізнаєтеся вперше!

Факт №1. Інтерес до танцювального мистецтва виник у Прохорова несподівано і в досить дорослому віці – 15 років. Талант дав про себе знати і дуже швидко Олександр став затребуваним танцюристом не тільки в рідній Україні, але і за її межами!

Факт №2. Саша – багаторазовий переможець і лауреат конкурсів спортивно-бального танцю.

Факт №3. Танцюрист працював у США і Канаді у рамках масштабного концертного проєкту Salute to Vienna.

Факт №4. Двічі Олександр брав участь у "Танцях з зірками" – в 2018 і 2019 роках. Партнерками Прохорова були талановиті і дуже цілеспрямовані зірки – Анна Різатдінова і Аніта Луценко.

Прохоров і Різатдінова (фото з особистого архіву Олександра)

Факт №5. Пару Луценко-Прохоров судді телешоу називали самою технічною парою сезону!

Прохоров і Луценка (фото з особистого архіву Олександра)

Факт №6. В сезоні 2019 року, пара Олександра Прохорова і Анни Різатдінової стала абсолютним рекордсменом за кількістю ефірів з найвищими балами від суддів і отримала почесне "срібло" на проєкті!

Факт №7. Саша – артист балету D'arts Dance Project.

Факт №8. Прохоров працював з найпопулярнішими українськими артистками: NK, Ольгою Цибульською, Наталею Могилевською, Златою Огневич, Олею Поляковою та іншими.

Факт №9. Саша не вважає себе "модником". Хлопець спокійно ставиться до трендів та брендів, не женеться за ними.

Факт №10. Прохоров дуже любить джинси – у нього є більше 25 пар, але, як він зізнається, більше половини з них він навіть не носив.

Факт №11. Під час суперфіналу "Танців з зірками" в цьому році Олександр повернувся на паркет шоу і станцював з Ольгою Цибульською. Пристрасне дуетне соло Прохорова і Цибульської викликало овації у суддів і бурхливу реакцію в соцмережах.

Факт №12. Артист дуже любить кіно, особливо трилери. Йому подобаються роботи режисера Франсуа Озона.

Факт №13. Прохоров зізнається, що страшенно не любить готувати. Але артист так обожнює солодке і здобу, що для задоволення своїх гастрономічних бажань навчився готувати шарлотку! У цьому танцюристу допомогла сестра.

Факт №14. Олександр часто проводить майстер-класи для всіх бажаючих навчитися танцювати. Про що розповідає у своїх соцмережах.

Олександр любить вчити українців танцювати (фото з особистого архіву)

Факт №15. На днях Олександр презентував пристрасний танцювальний дует з Тонею Руденко, що викликало захоплення у шанувальників танцюриста.

Факт №16. В майбутньому, Олександр Прохоров мріє створити у Києві великий центр дитячого розвитку, де діти змогли б займатися мистецтвом і спортом.

Ми бажаємо Олександру Прохорову завжди залишатися таким же усміхненим, як на цьому фото

Нагадаємо, що раніше Прохоров розговорився про стосунки з Різатдіновою на "Танцях з зірками".