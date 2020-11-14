Олена Шоптенко розсекретила своє незвичне хобі і правду про чоловіка: обидва намагаємося приховати

Хореограф зробила зізнання про коханого чоловіка і стосунки в родині

Олена Шоптенко стала справжнім відкриттям "Танців з зірками". Хореограф і танцюристка принесла перемогу в шоу Володимиру Зеленському і з сезону в сезон вражала номерамии та постановками з українськими зірками і навіть виходила на паркет, будучи вагітною. Щоправда, зірка зазначила, що сьомий сезон проекту став для неї останнім – вона покидає шоу. Альона – щаслива дружина і мама, її обранець – підприємець Олексій Іванов. Знаменитість розповіла, чим і як чоловік підкорив її серце, а також відкрила завісу таємниці над особистим життям.

Так, у програмі "Слава+" на YouTube-каналі "Люкс ФМ" вона розсекретила якості Олексія, котрі не залишили її байдужою.

"Він підкорив мене своєю турботою. Я закохана в його мозок. Він – абслютный геній. Як в це можна не закохатися?" - вважає Олена.

Альона Шоптенко з чоловіком має спільне хобі (фото: instagram/alena.shoptenko)

Хореограф пояснила, що її чоловік є для неї є другом, але вона не забуває, що в першу чергу він – чоловік і її друга половина.

"Подружні стосунки не можуть будуватися тільки на дружбі. Тому що чоловік, жінка — у кожного є свої потреби. Кожен займає свою позицію, у кожного є своя зона відповідальності. Ми друзі один для одного, але при цьому, я, наприклад, вдячна, що він мене не присвячує в якісь свої робочі штуки", - зазначає Шоптенко.

Олена не проти брати участь у житті Олексія і бути його тилом, але чоловік залишає за собою право не присвячувати дружину в деякі аспекти свого життя. Таку позицію вона поважає.

Альона вважає себе мужрой жінкою у відносинах з коханим (фото: instagram/alena.shoptenko)

"Мені цікаво все, що відбувається в його житті, але я поважаю те, що він не хоче ділитися якимись проблемами. Тому що він, як чоловік, вважає, що він не може скаржитися. Хоча я готова, я не буду сприймати це як слабкість. Але він не може показати свою слабкість при мені", - підкреслила Альона.

Постійна учасниця "Танців з зірками" розділяє пристрасть чоловіка до риболовлі і любить полювати на хижаків. Саме Олексій прищепив їй любов до свого хобі.

"Олексій повів мене в заміський клуб, де він рибалить, я вперше взяла у руки вудку. У мене вийшло досить швидко. Мені як будь-якій азартній людині сподобалося. Чоловік відпускає рибу, і я відпускаю – це ж спортивна риболовля. У перший раз я впіймала більше, ніж думала і досить велику. Я зрозуміла, чому він від цього кайфує, коли сама спробувала", - зізналася хореограф.

Олена зізнається, що вони з чоловіком ревнують один одного (фото: instagram/alena.shoptenko)

Хоч Олексій і всіляко намагається приховати ревнощі, Олена відчуває, що це почуття притаманне її чоловікові. При цьому він з розумінням ставитися до її роботи і публічності, поважає професію дружини.

"Він ніколи не забороняв мені займатися тим, чим я займаюся. Будь-який нормальний чоловік буде ревнувати і марно це приховувати", - заявляє хореограф.

"Я ревнива людина. Ми це обидва намагаємося приховати, але обидва розуміємо, що це так", - з посмішкою говорить Шоптенко.

Олена зазвичай перша йде на примирення. "Це велика жіноча мудрість – глобально вміти згладжувати кути. Я не завжди це робила і вміла, я цьому щиро вчилася, намагалася зрозуміти. І це класно", - зазначає хореограф.

Також Олена зробила інтимне зізнання і розповіла, що відправляла свої оголені фото чоловікові.

Нагадаємо, що раніше Олена Шоптенко потішила мережу історією про свого синочка Олексія.