Аліна Гросу в сукні з нескромним вирізом зачарувала відео з яхти: "грішна пристрасть"

Аліна Гросу днями повернулася до Києва зі спекотної Одеси. Співачка вирушила на відпочинок зі своїм нареченим , російським актором і режисером Романом Полянським. Чоловік слідом за коханою переїхав в Україну, пара більше не ховається і відкрито демонструє почуття на публіці. Морський настрій Аліна привезла з собою і до Києва, і вирушила кататися на білосніжній яхті по Дніпру.

Аліна в білосніжній легкій довгій сукні позує на кормі яхти. Вбрання розвивається від поривів вітру, дозволивши співачці продемонструвати стрункі ніжки. Копиця об'ємних кучерів додає образу романтичності.

"Текіла, лайм і понеслася ... грішна пристрасть. Всім яскравих, надихаючих вихідних", - залишила в якості підпису рядок зі своєї пісні "Дикая". В якості музичного супроводу до відео співачка також вибрала власну композицію.

Шанувальники захопилися легким, жіночним і спокусливим образом артистки, і повідомили про це їй у формі компліментів під постом.