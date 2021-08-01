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Аліна Гросу в сукні з нескромним вирізом зачарувала відео з яхти: "грішна пристрасть"

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Неділя 01 серпня 2021 16:38
Аліна Гросу в сукні з нескромним вирізом зачарувала відео з яхти: "грішна пристрасть" Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Styler

Аліна Гросу днями повернулася до Києва зі спекотної Одеси. Співачка вирушила на відпочинок зі своїм нареченим, російським актором і режисером Романом Полянським. Чоловік слідом за коханою переїхав в Україну, пара більше не ховається і відкрито демонструє почуття на публіці. Морський настрій Аліна привезла з собою і до Києва, і вирушила кататися на білосніжній яхті по Дніпру.

Відповідні відео кучерява красуня показала в Instagram.

Аліна в білосніжній легкій довгій сукні позує на кормі яхти. Вбрання розвивається від поривів вітру, дозволивши співачці продемонструвати стрункі ніжки. Копиця об'ємних кучерів додає образу романтичності.

"Текіла, лайм і понеслася ... грішна пристрасть. Всім яскравих, надихаючих вихідних", - залишила в якості підпису рядок зі своєї пісні "Дикая". В якості музичного супроводу до відео співачка також вибрала власну композицію.

Шанувальники захопилися легким, жіночним і спокусливим образом артистки, і повідомили про це їй у формі компліментів під постом.

  • Кучері супер
  • Аліночка, ти як завжди стильна, красива і легка
  • Аліночка, ти прекрасна
  • Лялечка
  • Як ніжно! Супер сексі
  • Ніжна, сексуальна, прекрасна
  • Шикарний
  • Ти наша чарівність
  • Граціозна жіночність
  • Ти нереально красива

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу показала обличчя без макіяжу і фільтрів.

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Аліна Гросу
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