Аліна Гросу привезла нового коханого знайомитися з родичами (фото)

Українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення повернулася жити на батьківщину, вирішила познайомити свого нового молодого чоловіка з родичами. Раніше дівчина приховувала інформацію про стосунки з актором Романом Полянським, однак нещодавно навіть показала саморобні кільця, які вони виготовили один для одного.

Фотографії з сім'єю і з друзями в компанії нового коханого артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

З новим роком у відносинах Аліни Гросу та Романа Полянського також настав новий етап. Дівчина, ймовірно, вирішила познайомити свого нового молодого чоловіка з сім'єю. 37-річний актор відвідав з дівчиною гірськолижний курорт Буковель на початку січня, після чого вирушив у рідне місто Гросу – Чернівці. Там вони з сім'єю артистки зустріли Різдво.

"Моя дорога родина нарешті зібралася разом і приїхала до бабусі. Всіх з Різдвом", – підписала знімок співачка.

Аліна Гросу з сім'єю (фото: instagram.com/alina_grosu)

Після різдва пара вирушила кататися на гірку.

"Каталися у Тарашанах на плюшках з крутої гірки, дві секунди вільного падіння, життя перед очима і відбита попа. Протилежна стать щаслива до жаху))) а мені було на що приземлятися, так що я посміхаюся", - підписала знімки Гросу.

Аліна Гросу з Романом Полянським і друзями (фото: instagram.com/alina_grosu)

Варто зазначити, що артистка не підтверджує офіційно нові відносини, однак постійно знаходиться поруч з актором. Молоді люди підтримують один одного на різних інтерв'ю, знімаються разом в серіалах і їздять відпочивати.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу призналась, чим займалася на зимових канікулах.