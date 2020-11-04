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Аліна Гросу зізналася, що колишній чоловік хотів повернутися до неї

Новость на русском → Середа 04 листопада 2020 17:07
Аліна Гросу зізналася, що колишній чоловік хотів повернутися до неї Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Співачка розповіла про свого екс-чоловіка

Аліна Гросу ще приходить до тями після розлучення з бізнесменом Олександром Комковим. Українська співачка розповіла, що ініціатором розриву їхніх відносин був колишній чоловік.

Олександр заявив, що "хоче спробувати з кимось іншим". Про це Аліна розповіла в програмі "Ранок з Україною". Вона також зазначила, що її колишньому дечого не вистачало.

За її словами, Олександр потихеньку почав сідати їй на шию. Спочатку у нього було дуже багато планів щодо роботи та інших справ, але з часом стало зрозуміло, що у хлопця є лише плани на майбутнє, а ніякої роботи немає.

Після розлучення минуло вже три місяці, і за цей час рани артистки почали гоїтися. В цей час Олександр вирішив повернутися до Аліни, але співачка вже все для себе вирішила, і не стала відроджувати відносини.

Коли Аліна та Олександр одружилися, то їх батьки вчинили так - одні організували пишне весілля, другі - подарували квартиру. Житло залишилося колишньому співачки.

"Квартира залишилася у чоловіка, тому що я не хотіла в нього нічого брати. І спасибі, що він у мене нічого не взяв", - зазначила Гросу.

Нагадаємо, Аліна Гросу висловилася про роман з популярним актором і справжні причини розлучення.

Раніше Аліна Гросу розповіла, що її чоловік пішов до іншої жінки через пів року після весілля.

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