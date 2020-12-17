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Аліна Гросу зізналася, що їй все ще важко після швидкого розлучення з чоловіком

Новость на русском → Четвер 17 грудня 2020 18:43
Аліна Гросу зізналася, що їй все ще важко після швидкого розлучення з чоловіком Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Роман Мирончук

Аліна Гросу нещодавно розлучилася з російським бізнесменом Олександром. При цьому українська співачка зізналася, що ще до весілля у них з чоловіком були проблеми. Пара зустрічалася протягом п'яти років, а розлучилася через пів року після реєстрації шлюбу.

Артистка заявила, що рішення розірвати шлюб не з'явилося спонтанно. До весілля у молодих людей були іноді важкі періоди, які приводили до того, що вони розлучалися, але потім мирилися і знову починали зустрічатися. Про це Гросу розповіла в інтерв'ю "Телеграфу".

"Щоб відносини міцніли, потрібно їх розвивати, переходити на новий рівень. Весілля було таким кроком. А далі ми не впоралися", - заявила 25-річна Аліна.

Аліна Гросу зізналася, що їй все ще важко після швидкого розлучення з чоловіком

Аліна Гросу з колишнім чоловіком Олександром (фото: instagram.com/alina_grosu)

Вона розповіла, що розлучення їй дався важко. Але все ж, незважаючи ні на що співачка не тримає образу на свого колишнього коханого.

Аліна пояснила, що їй так тяжко ще тому що вона втратила не тільки чоловіка, але і друга. За її словами, Олександр був для неї найкращим другом, і з ним вона була сама собою.

В якийсь момент вони почали "дивитися в різні сторони". При цьому вона підкреслила, що в цих відносинах вона була щаслива і ні про що не шкодує.

Нагадаємо, Аліна Гросу звинуватила Ірину Федишин в плагіаті. Скандал між співачками почався через схожість хітів Гросу "Мама" і Федишин "Як я люблю тебе".

Раніше Аліна Гросу зізналася, що захворіла на коронавірус.

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