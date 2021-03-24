Аліна Гросу розговорилася про роман з російським актором: був довгий шлях

Аліна Гросу активно натякає шанувальникам на те, що більше не вільна і щаслива, але поки відкрито не підтверджує романтичні відносини з російським актором і режисером Романом Полянським. Парочка відпочивала разом в Буковелі, співачка познайомила чоловіка з родичами і вони навіть власноруч викували однакові обручки . Молоді люди не ховають щасливих очей і повсюдно демонструють ніжні почуття, а сама Гросу зізнається – говорити про новий роман не поспішає, бо на те є свої причини.

Аліна і Роман висловилася про почуття один до одного в програмі "Зіркоманія", а сюжету відео з'явилося в Instagram M1.Agency.

"Це був такий довгий шлях від робочих і дружніх відносин до чогось спільного", - прокоментувала вона стосунки з Полянським. Гросу зізналася, що прямо на запитання про роман відповідати поки не стане. "Ще довго буду морозитися", - запевнила вона.

Полянський за прикладом своєї зіркової супутниці теж був небагатослівний. "Я ж актор, і нікого не присвячую своє особисте життя", - з посмішкою заявив він.

Після шлюбу з російським бізнесменом Олександром Комковим і болісного розлучення Аліна не поспішати робити гучні заяви про особисте життя.

"Мені тепер так страшно когось показати, тому що буде: "О, наступний!". Я так цього не люблю. Я хочу, щоб це було моє особисте життя", - зазначила співачка.

Розповісти батькам і родині про те, що вона розлучилася, Аліні було дуже непросто. "Мені було соромно, тому що, як мені здавалося, я не виправдала надій. Мене виховували – одна любов на все життя, весілля", - пояснила вона.