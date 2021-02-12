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Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Новость на русском → П'ятниця 12 лютого 2021 13:24
Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі Аліна Гросу та Роман Полянський (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Аліна Гросу і російський актор і режисер Роман Полянський вже не приховують своїх ніжних почуттів один до одного. Співачка пережила непросте розлучення, але зізналась, що жити минулим не має наміру з оптимізмом і надією дивиться в майбутнє. Схоже, співачка вже подарувала своє серце, але поки відкрито не заявила про це, хоча її натяки більше, ніж красномовні. Так, Аліна і Роман випустили романтичну дуетну пісню "Полотенце", де розповіли про дружбу, яка переросла у щось більше.

Ніжне лірик-відео на новий трек з'явилося на YouTube-каналі співачки. У ньому представлені зворушливі кадри з особистого архіву Романа та Аліни, бекстейджі спільних кліпів.

Актор і співачка не приховують своїх почуттів, обіймаються цілують один одного і буквально світяться від щастя, також є ролики з звукозаписної студії, де проходив запис треку.

"Ця пісня-подарунок для всіх тих, хто переживає стан закоханості. Недарма ми її презентуємо на День Святого Валентина. Рішення записати дуетну композицію було спонтанним. Зазвичай результат таких дій перевершує всі очікування. Ми закрилися на студії, дуріли, знімали ролики, які стали частиною mood-відео, присвяченому виходу синглу", - розповіла артистка.

Роман зізнався, що дует з артисткою – це його перший співочий досвід. "Вдячний долі за зустріч з Аліною. Вдячний Аліні за довіру. Радий, що можу пробувати, експериментувати і отримувати досвід у чомусь новому для себе", - зазначив він.

Аліна і Роман презентували дует

Примітно, що Роман і Аліна встигли презентувати свою нову роботу на українських радіостанціях і поділилися фото зі студії. На знімках актори також не приховують свої ніжні почуття.

Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Аліна Гросу з російським актором заворожили ніжними поцілунками і обіймами: вдячний долі

Аліна і Роман відвідали українські радіостанції разом (фото: instagram.com/alina_grosu; instagram.com/rusradio_ua)

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу показала романтичний фотосет з Романом Полянським і натякнула на те, що вони є парою.

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