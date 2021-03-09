Аліна Гросу заговорила про весілля, Мішина - про конфлікти з Эллертом: головні новини тижня

Ксенія Мішина розповіла про конфлікти з коханим

Актриса Ксенія Мішина, яка зустріла свою долю на проекті "Холостяк", продовжує радувати фанатів подробицями їхнього життя. Так, цього разу красуня зізналася, що в їх побуті не все так гладко. Виявляється, пара часто конфліктує через побутові дрібниці. Наприклад, як Олександр Эллерт, так і Ксенія люблять подовше повалятися в ліжку. І хто буде щасливчиком, який поспить на 10 хвилин довше, стає суперечкою. Також вони можуть бурхливо з'ясовувати, хто поведе дитину в школу. Але найголовніше - закохані намагаються не сваритися довго, вчасно знаходячи компроміс. До речі, дівчина розповіла, що всю роботу по дому вона взяла на себе, а коханий може їй допомогти.

Мішина Ксенія висловилася про сварки (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Григорій Чапкіс пішов на поправку

Відомий танцюрист Григорій Чапкіс, який не так давно вкотре потрапив в лікарню, схоже, пішов на поправку. Про це стало відомо завдяки Instagram сина Чапкіса, Грегорі. Він прилетів в Україну, щоб побачитися з батьком і виклав короткий ролик, в якому фігурує Чапкіс. Танцюрист лежить в ліжку в яскравій піжамі і говорить по телефону. Відео було записано в квартирі Григорія і його молодої дружини Міли. Так що, судячи з усього, здоров'я хореографа і танцівника налагоджується.

Чапкіс з сином (фото: instagram.com/gregchapkis)

Настя Каменських заговорила про дітей

Співачка Настя Каменських зізналася, що мріє про дитину. Таку заяву вона зробила у бліц-інтерв'ю для каналу українського блогера Олега Машуковського в мережі Instagram. За словами артистки, їй все одно, чи буде це хлопчик чи дівчинка. З Настею солідарний і її чоловік, співак і продюсер Потап. Але над іменами пара поки що не думала. Варто відзначити, що співачка і раніше могла натякнути на мрії про материнство, але так прямо про це заговорила вперше.

Настя мріє про дітей (фото: instagram.com/kamenskux)

Аліна Гросу розповіла про особисте життя

Аліна Гросу розставила крапки над і в питанні відносин з Романом Полянським. Так, більшість фанатів впевнені, що українська співачка і російський актор - пара. Але сама дівчина не поспішає із заявами, хоча вже встигла познайомити хлопця з усією родиною і часто робить спільні пости у своєму блозі. "Я ще не говорила, що він мій хлопець. Як буду виходити заміж, тоді й скажу", - заявила Гросу. Вся справа в тому, що вона не хоче повторення історії з її екс-чоловіком. "Я не хочу поспішати. Я так знайомила всіх з чоловіком. Казала, ось це він мій, а що з цього вийшло? Тепер кажуть: от наступний, а коли наступний буде? Я цього так не хочу. Хочу показати людину і сказати, ось це мій чоловік, або вже навіть з дітьми, якщо це батько моїх дітей. Щоб тоді все вже було зрозуміло", - поділилася артистка.

Аліна Гросу знову щаслива (фото: instagram.com/alina_grosu)