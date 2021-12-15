Alyona Alyona в білизні влаштувала танці і поцілунки з коханим (відео)
Українська зірка репу Alyona Alyona, яка лише недавно офіційно представила публіці свого коханого - блогера Дениса (Yoxden), поділилася кумедним роликом з ним.
На своїй сторінці в Instagram артистка виклала відео, де в нижній білизні танцює зі своїм бойфрендом.
Олена постала перед камерою в чорній білизні і халаті з леопардовим принтом. Пара весело дуріла під новий романтичний трек виконавиці - Інтро (Будь зі мною) з альбому LAVA, який вона записала разом з KOLA.
Спочатку вона робила вигляд, що співає композицію, а Денис ховався за спиною коханої, після чого хлопець вискочив і почав смішно рухатися.
Закохані потанцювали разом і навіть зробили підтримку, а також мило поцілувалися.
"Хай увесь світ знає"", – коротко підписала ролик Alyona Alyona.
Підписники реперші залишили їм з Денисом багато теплих слів і побажань в коментарях.
- Хлопці, ви круті
- Щастя вам
- Яка ж ви класна! Такий позитив!
- Такі прикольні
- Що тут відбувається
- Які ж ви котики
- Яка красуня
- О, прикольна пісня. І бюстьє
- Як завжди гарна
- Крута пара
- Оленка красуня! Щастя тобі!
- Ви круті! І пісня крута!
Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповіла, як хлопець запропонував їй зустрічатися і зізналася, що він великий романтик.