Alyona Alyona в білизні влаштувала танці і поцілунки з коханим (відео)

Українська зірка репу Alyona Alyona, яка лише недавно офіційно представила публіці свого коханого - блогера Дениса (Yoxden), поділилася кумедним роликом з ним.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала відео, де в нижній білизні танцює зі своїм бойфрендом.

Олена постала перед камерою в чорній білизні і халаті з леопардовим принтом. Пара весело дуріла під новий романтичний трек виконавиці - Інтро (Будь зі мною) з альбому LAVA, який вона записала разом з KOLA.

Спочатку вона робила вигляд, що співає композицію, а Денис ховався за спиною коханої, після чого хлопець вискочив і почав смішно рухатися.

Закохані потанцювали разом і навіть зробили підтримку, а також мило поцілувалися.

"Хай увесь світ знає"", – коротко підписала ролик Alyona Alyona.

Підписники реперші залишили їм з Денисом багато теплих слів і побажань в коментарях.