ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Alyona Alyona в білизні влаштувала танці і поцілунки з коханим (відео)

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 09:34
Alyona Alyona в білизні влаштувала танці і поцілунки з коханим (відео) Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Марина Настевич

Українська зірка репу Alyona Alyona, яка лише недавно офіційно представила публіці свого коханого - блогера Дениса (Yoxden), поділилася кумедним роликом з ним.

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала відео, де в нижній білизні танцює зі своїм бойфрендом.

Олена постала перед камерою в чорній білизні і халаті з леопардовим принтом. Пара весело дуріла під новий романтичний трек виконавиці - Інтро (Будь зі мною) з альбому LAVA, який вона записала разом з KOLA.

Спочатку вона робила вигляд, що співає композицію, а Денис ховався за спиною коханої, після чого хлопець вискочив і почав смішно рухатися.

Закохані потанцювали разом і навіть зробили підтримку, а також мило поцілувалися.

"Хай увесь світ знає"", – коротко підписала ролик Alyona Alyona.

Підписники реперші залишили їм з Денисом багато теплих слів і побажань в коментарях.

  • Хлопці, ви круті
  • Щастя вам
  • Яка ж ви класна! Такий позитив!
  • Такі прикольні
  • Що тут відбувається
  • Які ж ви котики
  • Яка красуня
  • О, прикольна пісня. І бюстьє
  • Як завжди гарна
  • Крута пара
  • Оленка красуня! Щастя тобі!
  • Ви круті! І пісня крута!

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona розповіла, як хлопець запропонував їй зустрічатися і зізналася, що він великий романтик.

Читайте LITE в Google News
Alyona Alyona
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Психосоматика - це не міф: невролог пояснив, чому вона виникає і як лікувати
Психосоматика - це не міф: невролог пояснив, чому вона виникає і як лікувати