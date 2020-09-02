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Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото

Середа 02 вересня 2020 19:57
Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Lite

Артистка знялася у відвертій фотосесії

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona встигає не тільки брати участь у новому сезоні Танців з зірками, але і робити відверті знімки для рекламної кампанії бренду білизни.

Артистка опублікувала нове фото, на якому вона позує в чорній спідній білизні і прозорому халатику. При цьому вона сидить у кріслі і млосно дивиться в об'єктив камери. Даний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona заявила, що їй добре знайома проблема незручної і неякісної білизни. Тому вона хоче, щоб жінки незалежно від фігури могли вибрати те, в чому будуть відчувати себе комфортно.

Користувачі мережі прокоментували її сміливе фото.

  • Яка;
  • Круто, Альона, ви дуже схудли;
  • Супер;
  • Ну, все, стрічка загорілася. Потрібні всі вогнегасники, що знайдуться;
  • Бомба.

Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото

Alyona Alyona в прозорому халатику розсунула ноги для пікантного фото

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, схудла Аlyona Аlyona показала фігуру в купальнику. Заради проєкту Танці з зірками артистка поставила собі завдання схуднути на 29 кілограмів. Варто зазначити, що перший результат вже є – їй вдалося скинути 10 кілограмів. Вона продовжує працювати.

Раніше схудла Alyona Alyona показала підтримку з партнером, яким став Юрій Гурич. Для занять реперка вибрала зручний спортивний костюм.

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