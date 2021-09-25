Alyosha у відвертому боді і на підборах засвітила тонку талію і похилі стегна
Українська співачка Олена Тополя, відома як Alyosha, побалувала шанувальників несподіваним гарячим контентом. Артистка поділилася кадрами з вельми пікантної фотосесії і похвалилася розкішною фігурою.
Ефектні фото виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Мама трьох дітей позувала на білому тлі у відвертому чорному боді з грайливими вирізами в зоні декольте. Настільки відвертий лук вона доповнила туфлями на шпильці і масивними сережками. Розпущене волосся і нюдовий макіяж завершують томний образ Олени.
35-річна співачка красиво позувала в спокусливих позах, демонструючи струнку талію, похилі стегна і довгі ніжки.
Alyosha показала струнку фігуру у відвертому вбранні (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Красіва женщіна гуляє по зданію. Ромка придумав підпис під фото і нову фразу для пісень", - підписала знімки Alyosha.
Фолловери погодилися з сином співачки і викупали її в компліментах.
- Оце так фігура! Мати трьох дітей! Це шок
- А Ромка розуміє суть речей. Хороший у нього смак!
- Ну, як для багатодітної матері, ви виглядаєте шикарно, думаю, що ще одна дитина сас ще більше прикрасить!
- Занадто красива
- Шикарна фігура
- Ну дійсно ж дуже гарна!!!
- Захоплююся Вами. Шикарна
- Олена, чудово виглядаєте, мега крута праця над собою
- Красунечка, браво
- Шикарна красуня, чудова мама, модель
- Фігура у Вас приголомшлива!
- Ось вам, будь ласка, Мама трьох дітей!!! СУПЕР
Нагадаємо, раніше Alyosha і Тарас Тополя зворушили романтичним фотосетом на честь 11-ї річниці відносин.