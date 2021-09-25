Alyosha у відвертому боді і на підборах засвітила тонку талію і похилі стегна

Українська співачка Олена Тополя, відома як Alyosha, побалувала шанувальників несподіваним гарячим контентом. Артистка поділилася кадрами з вельми пікантної фотосесії і похвалилася розкішною фігурою.

Ефектні фото виконавиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Мама трьох дітей позувала на білому тлі у відвертому чорному боді з грайливими вирізами в зоні декольте. Настільки відвертий лук вона доповнила туфлями на шпильці і масивними сережками. Розпущене волосся і нюдовий макіяж завершують томний образ Олени.

35-річна співачка красиво позувала в спокусливих позах, демонструючи струнку талію, похилі стегна і довгі ніжки.

Alyosha показала струнку фігуру у відвертому вбранні (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Красіва женщіна гуляє по зданію. Ромка придумав підпис під фото і нову фразу для пісень", - підписала знімки Alyosha.

Фолловери погодилися з сином співачки і викупали її в компліментах.