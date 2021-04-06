Alyosha і Тарас Тополя вразили зізнанням про сімейні сварки: "якщо б не було дітей..."

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha виховують трьох дітей і вважаються чи не зразковою родиною в українському шоу-бізнесі. Однак у них теж не завжди все гладко і спокійно.

Так, у програмі "Життя відомих людей" пара розповіла про своє знайомство, сімейні сварки і про те, що допомагає їм подолати їх і залишатися разом.

У відвертому інтерв'ю артисти поділилися, що познайомилися в одному з продюсерських центрів. Тоді Alyosha вже зарекомендувала себе як відома українська співачка, а от Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", був ще на шляху до успіху.

Тоді знайомство було дуже коротким, а пізніше вони перетнулися на концерті в Славському.

"Ми сиділи за великим столом, дуже велика команда. І ось він замість тосту прочитав вірш Тараса Шевченка і я ще подумала: "Я ще не зустрічала таких людей молодих і таких прогресивних, які тут вірш Тараса Шевченка раптом зачитали", — згадала Alyosha .

Зараз у них міцна сім'я ось вже 11 років, але зовсім без сварок не обходиться.

"Це не означає, що ми з Оленою не сваримося. Це не означає, що у нас немає нічого такого, про що можна написати. Якщо б ми поставили камеру в нашій спальні. У нас відбувається все цікаво там", – зізнався Тарас.

Музикант додав, що багато спільних проблем, які вони з дружиною пройшли, пов'язані з дітьми. І в той же час саме вони допомогли подолати їх.

"Мені здається, якщо б не було дітей, були такі моменти, ми б уже сказали: "Ти знаєш, давай поживемо окремо", - поділився Тополя.

Alyosha і Тарас Тополя розповіли про відносини і труднощі в сім'ї (відео: Youtube)

Якщо б не допомога бабусь і дідусів, розповіла зоряна мама, вони б точно не впоралися з таким шаленим графіком. На питання про ревнощі закохані відповіли просто: кожен прагне в що б те не стало ночувати вдома, якщо є така можливість. І це зміцнює відносини, посилюючи довіру один до одного.

Alyosha додала, що весь подружній і сімейний досвід вона хотіла б розповісти в пісні. Композицію пара заспівала б дуетом, чого так довго чекають їх фанати.

Alyosha і Тарас Тополя разом вже 11 років і виховують трьох дітей (фото: instagram.com/alyoshasinger)