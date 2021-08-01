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Амазонка: Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю

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Неділя 01 серпня 2021 12:21
Амазонка: Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Нікітюк любить подорожі та активний відпочинок, а спортивне минуле їй допомагає підтримувати стрункі форми, яким заздрять багато шанувальниць ведучої. Так, Леді Ле з ентузіазмом пробує все нове і незвідане, наприклад, вирішила в спекотний літній день освоїти модний САП-серфінг.

Леся показала шанувальникам в Instagram парочку спортивних і одночасно гарячих фото.

Вона позувала в спокусливому "голому" купальнику. Ефектний монокіні складається з верхньої частини тілесного відтінку і низу м'ятного кольору, вирізи з боків підкреслюють стрункі форми ведучої. Вона позує, стоячи поруч з SUP-бордом, спершись на весло.

Другий знімок був куди більш відвертіше - Леді Ле відображена зі спини. Шанувальники змогли розглянути пружні сідниці ведучої, яка стоїть на колінах на надувному борді.

Амазонка: Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю

Амазонка: Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю

Леся освоїла новий спортивний напрямок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезірка вирішила підписати знімки коротко, але змістовно. "На чілі", - залишила вона підпис, давши зрозуміти, що такий активний відпочинок їй до душі.

Підписники телезірки похвалили її за старанність і бажання освоїти щось нове і цікаве, а також оцінили фігуру.

  • Фігурка ідеальна, ніжки бомба
  • Амазонка
  • Леся, ти неповторна!
  • Леся, ти як Барбі
  • Красива
  • Красива дівчина, прямо русалонька
  • Крута, як завжди
  • Супер молодець
  • Фігура моєї мрії! Ви дуже дуже
  • Ви прекрасні!

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк вирішила влаштувати особисте життя і долучила до вибору супутника шанувальників - вона поцікавилася, представник якої професії їй підходить найбільше, а потім вирушила на "побачення".

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Леся Нікітюк
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