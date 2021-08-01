Амазонка: Нікітюк захопила формами у відвертому купальнику і своєю майстерністю

Леся Нікітюк любить подорожі та активний відпочинок, а спортивне минуле їй допомагає підтримувати стрункі форми , яким заздрять багато шанувальниць ведучої. Так, Леді Ле з ентузіазмом пробує все нове і незвідане, наприклад, вирішила в спекотний літній день освоїти модний САП-серфінг.

Вона позувала в спокусливому "голому" купальнику. Ефектний монокіні складається з верхньої частини тілесного відтінку і низу м'ятного кольору, вирізи з боків підкреслюють стрункі форми ведучої. Вона позує, стоячи поруч з SUP-бордом, спершись на весло.

Другий знімок був куди більш відвертіше - Леді Ле відображена зі спини. Шанувальники змогли розглянути пружні сідниці ведучої, яка стоїть на колінах на надувному борді.

Леся освоїла новий спортивний напрямок (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телезірка вирішила підписати знімки коротко, але змістовно. "На чілі", - залишила вона підпис, давши зрозуміти, що такий активний відпочинок їй до душі.

Підписники телезірки похвалили її за старанність і бажання освоїти щось нове і цікаве, а також оцінили фігуру.