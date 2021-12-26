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Анастасія Приходько показала рідкісне фото чоловіка з сином: "як ніколи щаслива"

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Неділя 26 грудня 2021 13:32
Анастасія Приходько показала рідкісне фото чоловіка з сином: "як ніколи щаслива" Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка, суддя шоу "Співають всі" і багатодітна мама Анастасія Приходько показала свого чоловіка, фото з яким публікує вкрай рідко. Зробила це артистка в особливу для їхньої родини дату.

На своїй сторінці в Instagram вона виклала зворушливий кадр з чоловіком Олександром і їх молодшим сином Лукою.

На знімку чоловік зображений на вулиці боком до камери, тримаючи на руках малюка. Судячи з його одягу і зелені навколо, фото було зроблено ще в теплу пору року.

Анастасія зазначила, що їх молодшому виповнилося 9 місяців і зізналася, що дуже щаслива.

"Хочу сказати спасибі моєму чоловікові за наше маленьке диво! Нашому головному чоловікові сьогодні цілих 9 місяців! І всі 9 місяців я як ніколи щаслива! Я вас дуже люблю", - ніжно написала Приходько.

Анастасія Приходько показала рідкісне фото чоловіка з сином: &quot;як ніколи щаслива&quot;

Анастасія Приходько підкорила рідкісним кадром чоловіка з молодшим сином (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Відзначимо, що пара виховує також дочку Нану і сина Гордія.

У коментарях підписники залишили співачці привітання і теплі побажання.

  • Поздоровляю!!! Терпіння вам
  • Будьте щасливі і здорові
  • Поздоровляю! Нехай росте здоровим і щасливим!
  • Це дуже класно, коли сім'я в радість
  • Настя, міцного здоров'я і щастя Вам і вашій родині
  • Вітаю, хай маленький Лука зростає Вам на радість. Вам міцного здоров'я, всього найкращого вашій родині в Новому році
  • Які ж вони милі

Нагадаємо, раніше Анастасія Приходько показала обличчя молодшого сина - співачка знялася в ніжній фотосесії зі своїми трьома дітьми.

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Анастасія Приходько
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