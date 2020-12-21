Анастасія Приходько викликала поліцію для 9-річної дочки

Співачка Анастасія Приходько викликала поліцію для дев'ятирічної дочки Нанни. Артистка каже, що "копи" пояснили дівчинці, що світ "не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок!"

Про розмову правоохоронців з дівчинкою Приходько відзвітувала в своєму Instagram. А в коментарях на питання фоловерів, про що ж поліція розмовляла з дівчинкою, співачка відповіла, що "про життя", і Нанна нічого такого не накоїла.

"Ось в Америці дзвонять в поліцію і кажуть що треба зняти кішечку з дерева, або провести бесіду з підлітками... І поліція завжди рада допомогти. О!

Або моє улюблене, коли приїжджає поліція в момент молодіжних вечірок і всі відразу від страху розходяться по домівках!" - пише Приходько.

Потім Анастасія додала, що таким чином вона вирішила привітати "копів" з "Днем міліції".

"Ось прям дуже хочу привітати з професійним святом Днем міліції і цих бравих хлопців! Спасибі величезне, що сьогодні я звернулася в поліцію, і вони приїхали і провели бесіду зі старшою дочкою... І пояснили що світ не складається з рожевих поні, тіктока, і фіалок! От молодці і прям гордість за нашу Поліцію!" - додала артистка.

Анастасія Приходько викликала поліцію для доньки (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Зазначимо, що День Національної поліції України офіційно відзначається 4 липня. Це свято запровадили замість Дня міліції, який відзначався 20 грудня. Але тепер такої дати у календарі професійних свят немає.

Нагадаємо, що 4 квітня 2010 року Анастасія народила дочку Нанну від абхазького бізнесмена - Нурі Кухілава. Пара розлучилася у 2013 році.

Після чого Приходько вийшла заміж за свого однокласника Олександра, а через шість років після укладення шлюбу вони повінчалися. У 2015 році у пари народився син, хлопчика назвали Гордієм.

Раніше Анастасія Приходько поділилася страшною історією знущань з боку її ексчоловіка Нурі Кухілава. Співачка і її дочка були жертвами морального і фізичного насильства.