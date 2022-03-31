Анатолій Анатоліч розповів, куди відвіз дітей: "навіть думки не виникає залишатись тут назавжди"

Анатолія Анатоліча під час останнього його візиту до США попереджали про те, що в Україні може розпочатись війна і пропонували залишитись там, поки ситуація не покращиться. Проте зірковий шоумен не міг покинути свою домівку та роботу, а тому повернувся на батьківщину.

"Три дні ми провели в Києві, ночували в підвалі. Але так як дітям було дуже складно, вирішили виїхати з дому. Тоді ми поїхали в маленьке село під Кагарликом, куди нас запросили батьки однокласниці нашої Аліси. По суті, ми жили у незнайомих людей - бабуся та дідусь дівчинки віддали нам свою спальню. Пізніше ми перейшли в іншу кімнату. А загалом у цьому будинку проживало 17-18 людей одночасно - родичі та близькі цих людей", - поділився він.

Анатолій Анатоліч з родиною (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Там родина ведучого прожила десь тиждень, а, переконавшись, що в селі спокійно - перевезли й своїх матусь, але в інший будинок, місця в якому теж дістались їм безкоштовно. Це тривало три тижні.

"Далі залишатись було не зручно, тим паче приїхали інші родичі, селити яких було ніде. Тож ми почали думати, куди рухатись далі. На західній Україні житло виявилось дуже дорогим, хоча дехто пропонував безкоштовно віддати кімнату. Проте нас дев'ять чоловік, і це викликало певну незручність", - розповів Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч з родиною (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Рішення прийшло від куди не чекали. Доньки телеведучого навчаються у французькій школі, з якої й надійшла пропозиція надати житло у невеликому французькому місті родині на місяць або ж до кінця навчального року - тобто на два місяці.

"Ми зважили "за" та "проти" і вирішили їхати. До того ж, нам пообіцяли максимальну підтримку та допомогу. І це ми відчули одразу ж. А от сама дорога була дуже складною, вона зайняла кілька днів. Перетнули безліч кордонів, але зараз відчуваємо себе у безпеці, діти у школі", - прокоментував Анатолій Анатоліч.

"Наразі ми вирішуємо, що робитимемо далі. Звісно, всі хочуть додому і навіть думки не виникає залишатись тут назавжди", - додав він.