Андре Тан зробив заяву про розлучення: дуже сильно сварилися
Дизайнер Андре Тан прокоментував чутки про розлучення з Аліною Харечко
Знаменитий український дизайнер Андре Тан, який перехворів на коронавірус із дружиною та донькою, відверто розповів про розлучення. Саме такі чутки нещодавно почали ширитися у інтернеті та серед селебретіз.
Так, у інтерв'ю "Зірковому шляху" дизайнер зізнався, що дуже важко переніс хворобу..
"Було таке відчуття, що ти вже готовий помирати. Тому я пережив весь цей жах", - сказав Андре Тан у ефірі каналу "Україна".
У модельєра почалася депресія, йому навіть не хотілося вставати з ліжка. Причиною цього стану стала і пандемія, і сварки з Аліною Харечко, які виникли через проблеми з бізнесом - ситуація мало не призвела до розлучення. Тому в світських тусовках стали з'являтися чутки, що зіркове сімейство розпалося.
"Ні, ми не розлучилися. Просто дуже сильно сварилися на тлі ситуації, що склалася з бізнесом", - спростував домисли Андре Тан.
За словами дизайнера, у нього був період, коли він з'їхав на два тижні і попросився до друзів на квартиру. Але "зараз все нормально".
Андре Тан з дружиною (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Раніше Андре Тан розповів, що не варто носити цієї осені.
Також модний експерт дав поради, чим краще замінити застарілі предмети гардероба.