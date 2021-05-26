Анджеліна Джолі і пластика: що змінювала в собі актриса заради ідеальної зовнішності
Ідеальна зовнішність голлівудської актриси Анджеліни Джолі досі не дає спокою її фанатам по всьому світу. Чи вдавалася Анджеліна до хірургічних втручань або дійсно народилася такою красивою?
Пластичний хірург і зірковий фотограф у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповіли Lite, що, на їхню думку, робить зірка, щоб підтримувати себе у відмінному вигляді.
Анджеліна Джолі вже десятки років поспіль вважається еталоном жіночої краси. Актриса стверджує, що її зовнішність виключно натуральна. Але шанувальники не раз помічали зміни в зовнішності зірки.
Експерти в області жіночої краси вирішили з'ясувати, чи зверталася актриса до хірургів. Для цього пластичний хірург разом з фотографом порівняли кілька фото зірки різних років.
Анджеліна Джолі в шкільні роки (прес-служба каналу "Україна")
"Якщо дивитися на фото молодої Анджеліни Джолі і те, яке було зроблено через 10-15 років, бачимо деякі зміни. Тому можу стверджувати, що вже тоді були втручання. Незважаючи на нерви і спалахи на червоній доріжці "Оскара", у неї на лобі немає жодної зморшки - він просто ідеальний. Так бути не може - це підтверджує те, що вже тоді були уколи ботулотоксину, які зменшують скорочення м'язів на обличчі, тим самим забираючи зайву міміку, зайві зморшки", - зазначив пластичний хірург Андрій Якобчук.
Хірург не знайшов у Анджеліни зморшок на лобі і здивувався (прес-служба каналу "Україна")
Більш того, за словами експерта, вже тоді актриса почала робити ін'єкції в губи. А ось чи робила голлівудська зірка ринопластику - питання. Думки експертів розділилися, адже ракурси і освітлення на фото можуть давати різні ефекти.
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"Мені здається, Анджеліна зробила ніс. Хоча сама актриса заперечує це. Але якщо подивитися на фото в молодості і зараз, побачимо чималі зміни. Раніше він був з горбинкою, яка виступала трохи в сторону. Зараз він абсолютно рівний. Я міг би припустити, що це різні ракурси, але зірка завжди знає, як правильно встати в кадр, куди повернутися", - коментує фотограф.
Зовнішністю актриси захоплюється весь світ (фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial)
Однак хірург звернув увагу на інші, не менш істотні зміни в зовнішності Джолі.
"Я можу точно сказати, що у неї є пластика нижньої третини: її підборіддя змінився, кути нижньої щелепи стали абсолютно іншими. Їй 100% встановили імплантат нижньої щелепи"", - розповів Андрій Якобчук.
Вердикт експертів такий: Анджеліна Джолі зробила кілька вдалих хірургічних втручань, які тільки підкреслили її красу, і продовжує підтримувати свою зовнішність косметологічними процедурами.
"Якби вона не пішла на ці втручання, то трикутник молодості потроху перетворювався б на трикутник старості. З'являлися б брилі, носогубні складки, і вона б виглядала трохи старше своїх років. Крім того, якби вона не колола ботулотоксин, то звичайно, мімічних зморшок було б набагато більше, що також додавало б якихось 5-7 років зверху. Я думаю, вона б точно виглядала на 10 років старше", - зазначив пластичний хірург.