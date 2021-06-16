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Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з колишнім чоловіком - і це не Бред Пітт

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Нью-Йорк, Середа 16 червня 2021 21:28
Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з колишнім чоловіком - і це не Бред Пітт Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/bazaaruk)
Автор: Lite

Ще одну зоряну пару підозрюють у возз'єднанні. Цього разу в центрі уваги всюдисущих інсайдерів виявилася екс-дружина Бреда Пітта, 46-річна Анджеліна Джолі і її колишній чоловік, 48-річний Джонні Лі Міллер.

Пару вже кілька разів застали за зустрічами.

Напередодні ввечері Анджеліну застали під час прогулянки. І прямувала вона не куди-небудь, а на зустріч з екс-чоловіком в його квартиру в Нью-Йорку. Причому прихопила з собою 17-річного сина Пакса. Папараці вдалося сфотографувати їх, коли вони заходили в будинок, де живе Міллер. Там актриса провела близько години, а потім разом з сином поїхала.

Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з колишнім чоловіком - і це не Бред Пітт

Экс-кохані в молодості (фото: Getty Images)

Примітно, що це вже друга зустріч колишнього подружжя за останній час. У вихідні Анджеліна і Джонні влаштували собі вечерю, теж вдома у актора. Актриса принесла з собою пляшку дорогого вина.

Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман з колишнім чоловіком - і це не Бред Пітт

Джонні Лі Міллер (фото: instagram.com/jonnylmiller)

Нагадаємо, Джонні Лі Міллер був першим чоловіком Анджеліни Джолі. Пара познайомилася на зйомках фільму "Хакери" в 1995-му році, коли Анджеліні було 20 років, а Джонні - 23. Вже через 2 роки вони узаконили свої стосунки. Але сімейне життя тривало недовго - через рік пара вирішила розлучитися. Причина прозаїчна: обидва були захоплені кар'єрою і не готові були жертвувати ролями заради особистого життя.

Розлучалися вони відносно безболісно і залишилися хорошими друзями. В одному їх інтерв'ю Джолі сказала, що шкодує про зроблене. Але також не відкидає варіант, що в майбутньому вони можуть знову одружитися.

"Ми з Джонні ніколи не сварилися і не завдавали один одному болю. Я дійсно хотіла стати його дружиною", - відверто розповідала вона. Ну що, можливо, цей час настав.

Нагадаємо, нещодавно свої стосунки практично підтвердили співачка Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

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