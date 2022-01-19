Анджеліна Джолі в стильному зимовому аутфіті сходила на шопінг з дочкою
Голлівудська актриса Анджеліна Джолі потрапила в об'єктив папараці в Нью-Йорку. 46-річна зірка сходила на шопінг зі своєю 17-річною дочкою Захарою, продемонструвавши стильний зимовий образ.
Колишня дружина Бреда Пітта вибрала для прогулянки елегантний total black аутфіт.
Анджеліна одягла класичне чорне пальто в підлогу, яке поєднала з вовняною сукнею в тон і зручними шкіряними чобітьми на стійкому каблуці.
Артистка доповнила лук місткою чорно-білою сумкою від модного будинку Celine. На обличчі у Джолі була чорна захисна маска.
Захара послідувала маминому прикладу і також вибрала пальто, віддавши перевагу укороченій моделі світло-коричневого відтінку. Під нього вона одягла джинси і чорну майку, а на ногах у дочки актриси були кеди.
Також 17 - річна дівчина похвалилася своїм новим іміджем і зачіскою - тепер вона носить яскраво-блакитні кіски.
Мама з донькою зворушливо трималися за руки, йдучи по вулиці.
Нагадаємо, днями екс-бойфренд Белли Хадід, музикант The Weeknd публічно підтвердив роман з Анджеліною Джолі.
Ми також писали, що дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта Вів'єн вирушила на шопінг в міні-шортах.