Анджеліна Джолі вперше за довгий час розповіла про особисте життя: я щаслива

45-річна Анджеліна Джолі - визнаний голлівудський секс-символ. Але навіть таким жінкам, виявляється, нелегко знайти щастя в особистому житті. Після свого шлюбу з Бредом Піттом і тривалого розлучення актриса ніяк не наважувалася вступити в нові відносини. І навіть відмовлялася говорити про це.

І ось, нарешті, вперше за довгий час розповіла про свої любовні справи. Коментар вона дала ведучому шоу Daily Pop.

У бесіді з Джастіном Сильвестром Анджеліна розповіла багато цікавого. Так, актриса все ще бачить своєю основною місією бути хорошою матір'ю. Але і сама визнає, що буває занадто вимогливою і нав'язливою у вихованні дітей.

"У мене шестеро дуже здібних дітей. Звичайно, прокидаючись вранці, я думаю: "Я повинна переконатися, що вони в порядку. Я повинна знати, що з їх здоров'ям все добре". Але, чесно кажучи, за фактом все змінилося ще кілька років тому і вони самі думають: "Ми повинні переконатися, що мамою все в порядку", - сміється Джолі. Вона зізналася також, що діти - її тил, вони надихають і наповнюють сенсом і щастям її життя.

Актриса не знайшла коханого, але щаслива (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Ведучий також поцікавився, що у Джолі зараз на особистому фронті. І багатодітна мама не стала приховувати правду. Свого чоловіка актрисі зустріти не так легко, адже вона надмірно розбірлива.

"У мене, напевно, дуже довгий список вимог до чоловіків, тому я вже довгий час одна", - сказала Джолі. І додала, що це її не засмучує.