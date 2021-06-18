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"Ангелів" більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's Secret

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США, П'ятниця 18 червня 2021 19:12
"Ангелів" більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's Secret "Ангели" Victoria's Secret (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Знаменитий бренд нижньої білизни і купальників Victoria's Secret продовжує повне оновлення. Після того як компанія потрапила в гучний скандал: представники заявили, що цілком можуть обійтися без жінок повної комплекції і трансгендерних моделей, вони намагалися врятувати репутацію як могли. Так, до зйомок тут же запросили Валентину Сампайо, а також кілька моделей plus size. А саме шоу з "ангелами" було відкладено на невизначений термін.

Тепер же представники бренду повідомили про повне переосмислення філософії бренду. Саме поняття "ангели" більше використовуватися не буде. На зміну крилатим посланницям приходять амбасадори іншого плану - жінки, які відомі своїми досягненнями, а не тільки точеними тілами.

Список нових посланниць Victoria's Secret вже оголошено. До їх числа увійшли зірка спортсменки Меган Рапіно і Ейлін Гу, модель і адвокат Палома Есслер, актриса і модель Пріянка Чопра Джонас та інші. Нове гасло іменитого бренду буде звучати так: "Чого хочуть жінки". А зміни, на думку нового глави бренду, були неминучі.

"Коли світ змінювався, ми надто повільно реагували, - сказав Мартін Уотерс, виконавчий директор Victoria's Secret з лютого цього року. - Нам потрібно перестати бути про те, чого хочуть чоловіки, і почати бути про те, чого хочуть жінки".

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Команда натхненниць носитиме назву VS Collective. А мета бренду - переосмислити поняття сексуальності, яке Victoria's Secret транслювала довгі роки. Бездоганні "ангели" Victoria's Secret занадто довго уособлювали головний стереотип про жіночність. У сучасному світі бренд мріє транслювати розширення прав і можливостей жінок.

І хоча такі зміни цілком логічні, все ж нотка ностальгії за розкішними крилатими створіннями, одягненими в казково красиву білизну, присутня. Пропонуємо згадати виходи знаменитих "ангелів", які стали справжніми уособленням цілої епохи Victoria's Secret.

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's Secret

Жизель Бюндхен

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretКендіс Свейнпол

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretРоузі Хантінгтон-Уайтлі

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretБелла Хадід

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretМіранда Керр

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretАлессандра Амбросіо

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretДжіджі Хадід

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretБехані Прістлу і Джіджі Хадід

&quot;Ангелів&quot; більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's SecretДаутцен Крус

Нагадаємо, серед моделей отримати заповітний статус "ангела" було все одно що підвищити свій статус і зайняти особливу нішу. У 2019-му і 2020-му роках "ангелами" стали Барбара Палвін, Алексіна Грем, Грейс Елізабет та інші дівчата, які так і не вийшли на подіум головного шоу в новому званні.

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