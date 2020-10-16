Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя: все непросто

Ані Лорак раптово презентувала ліричну пісню

Ані Лорак вкрай рідко говорить про особисте життя, однак порушила табу і одкровеннями поділилася у новій авторській пісні. Чуттєва балада "Страдаем и любим" дуже близька артистці, бо вона заснована на реальних подіях.

Пісня розповідає про почуття закоханих людей: як часом все непросто і неоднозначно.

За словами Ані Лорак, вона "прожила цю пісню від початку і до кінця, тому що зовсім недавно переживала подібні почуття".

"Це моя особиста історія. "Страдаем и любим" - дуже багатогранна композиція, як, власне, і саме почуття Кохання. Адже в ньому можуть сполучатися дуже різні емоції: радість і біль, спокій і тривога, сльози і безмежне щастя. Впевнена, в цьому треку кожен знайде щось своє", - зазначила вона.

Ані Лорак у пісні розповіла про особисте історії кохання (фото: instagram.com/anilorak)

Відзначимо, що текст пісні Ані Лорак писала сама. А музику створив композитор Євген Лишафай, з яким артистка співпрацює вже не перший раз.

"Коли я почула мелодію, з перших секунд вона відгукнулася в серці. Я відразу зрозуміла: ця пісня повинна бути в моєму репертуарі. І ми приступили до роботи над текстом", - згадує українська співачка, що гастролює переважно по Росії.

Ані Лорак заспівала про свої почуття

Раніше ми писали, що Ані Лорак раптово заговорила про Україну.

Також повідомлялося, що Ані Лорак змінилася до невпізнання. На карантині артистка набрала вагу, і якщо на фото це можна відредагувати, то відео показує всі недоліки.