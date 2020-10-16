ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя: все непросто

Новость на русском → П'ятниця 16 жовтня 2020 14:18
Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя: все непросто Ані Лорак (фото: прес-служба артистки)
Автор: Світлана Мащенко

Ані Лорак раптово презентувала ліричну пісню

Ані Лорак вкрай рідко говорить про особисте життя, однак порушила табу і одкровеннями поділилася у новій авторській пісні. Чуттєва балада "Страдаем и любим" дуже близька артистці, бо вона заснована на реальних подіях.

Пісня розповідає про почуття закоханих людей: як часом все непросто і неоднозначно.

За словами Ані Лорак, вона "прожила цю пісню від початку і до кінця, тому що зовсім недавно переживала подібні почуття".

"Це моя особиста історія. "Страдаем и любим" - дуже багатогранна композиція, як, власне, і саме почуття Кохання. Адже в ньому можуть сполучатися дуже різні емоції: радість і біль, спокій і тривога, сльози і безмежне щастя. Впевнена, в цьому треку кожен знайде щось своє", - зазначила вона.

Ані Лорак емоційно розповіла про особисте життя: все непросто

Ані Лорак у пісні розповіла про особисте історії кохання (фото: instagram.com/anilorak)

Відзначимо, що текст пісні Ані Лорак писала сама. А музику створив композитор Євген Лишафай, з яким артистка співпрацює вже не перший раз.

"Коли я почула мелодію, з перших секунд вона відгукнулася в серці. Я відразу зрозуміла: ця пісня повинна бути в моєму репертуарі. І ми приступили до роботи над текстом", - згадує українська співачка, що гастролює переважно по Росії.

Ані Лорак заспівала про свої почуття

Раніше ми писали, що Ані Лорак раптово заговорила про Україну.

Також повідомлялося, що Ані Лорак змінилася до невпізнання. На карантині артистка набрала вагу, і якщо на фото це можна відредагувати, то відео показує всі недоліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Ані Лорак
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося