Ані Лорак раптово заговорила про Україну: не моя доля

Ані Лорак згадала про Україну і зізналася, що хоче порадувати українців

Ані Лорак розповіла, чи змінилося ставлення до неї після того, як президентом України став Володимир Зеленський. Співачка зізналася, в чому її доля і побажала Україні процвітання.

За словами артистки, вона не помітила якихось кардинальних змін до себе. Але все ще не втрачає надію виступити на батьківщині зі своїм грандіозним шоу DIVA, пише КП в Україні.

Артистка каже, що хоч і живе в Росії, але намагається частіше приїжджати на батьківщину.

"Мені хочеться утриматися від того, щоб давати оцінку будь-якої влади. Це невдячна справа і не моя доля. Моя доля - співати. Можу сказати, що я багато спілкуюся з рідними, близькими в Україні і не відчуваю, що щось кардинально змінилося в кращу сторону", - заявила Кароліна.

Кадр з фільму "Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї", 2007 рік

Вона побажала Україні найкращого, багатого і процвітаючого життя.

"Такі душевні і людські якості, які є в українців, мало де зустрінеш", - зізналася артистка.

Ані Лорак не була з концертами в Україні в 2014 році. Але дуже мріє дати великий стадіонний концерт з шоу DIVA. Співачка каже, що їздить в Україну зараз по особистих справах. Адже тут живуть її батьки, брати, багато близьких друзів.

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