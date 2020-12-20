Ані Лорак заявила, що "знову стала мамою" у 2020 році

Ані Лорак розповіла, що у 2020 році вона знову стала мамою, адже важкий рік на карантині нагадав їй, що таке бути домогосподаркою, варити борщі і займатися з дочкою Софією.

Про все це "Діва" повідомила у програмі "Вечірній Ургант", учасницею якої вона стала.

Артистка розповідає, що після скасування концертів у неї спочатку трапилася паніка, але потім все пішло на лад. Їй знову довелося вчитися готувати, вести домашнє господарство, займатися онлайн-навчанням з донькою. І Кароліна зізнається - їй це вдалося. При цьому вона вважає, що бути мамою - це найкраще, що може бути.

"Спочатку була паніка: як це я сама на господарстві опинилася... Тепер я зрозуміла, що я справляюся з домашнім господарством. Я можу прибирати, прати, готувати смачні млинці, сирники, забезпечувати дочці онлайн-навчання. Я з багатодітної сім'ї, я вмію варити борщі, але все це трохи забула - на самоізоляції довелося згадати... Але знаєте, що є найбільша нагорода і найбільша праця? Це бути мамою, це номер один", - заявила співачка.

Нагадаємо, що концертний тур Ані Лорак був скасований через карантин, тому їй довелося зробити вимушену перерву в концертній діяльності.

До речі, Ані Лорак викрили в тому, що вона набрала зайву вагу, яку на фото ще можна приховати, але відео складно обдурити.

Раніше ми писали, що нова кохана ексчоловіка Ані Лорак похвалилася пишними формами.