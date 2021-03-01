Анна Різатдінова дала топ-5 порад, які допоможуть вам викинути дурні думки з голови

Як покращити настрій? Цим питанням кожен з нас задається час від часу. І ось Анна Різатдінова дала поради, які точно допоможуть "бути на позитиві".

Увімкніть улюблену музику

Ще зі спортивної юності обожнюю Лану Дель Рей і Майкла Джексона. Їхні пісні свого часу допомагали мені відганяти погані думки й зосередитися на головному. І досі надихають на нові досягнення.

Займіться спортом

Це мій улюблений антистрес. Якщо хочеш позбутися поганих думок, біжи у спортзал. І не обов'язково тягати гантелі, розслабитися й зарядитися позитивом прекрасно допоможуть йога або пілатес.

Змініть обстановку

Коли хочеться підзарядки, найкраще зібрати речі й вирушити у подорож. Достатньо лише кількох днів. Ось я, наприклад, після напруженого 2020-го вирішила почати новий рік з подорожі в Карпати, а потім полетіла в ОАЕ.

Танцюйте

Неодноразово говорила, що якщо б не гімнастика, то професійно зайнялася б танцями. Це моя розрада.

Дивіться улюблене кіно

Вечорами після тренувань я приходила втомлена і вмикала такі фільми як "Роккі". Нам рекомендували їх дивитися, щоб надихатися. Зараз мій графік не завжди дозволяє таку розкіш, як подивитися кіно чи, тим більше, серіал. Але вони дуже відволікають і дарують гарний настрій.

Ганна Різатдінова (фото: прес-служба Нового каналу)