Анна Різатдінова розповіла, як доглядати за сухою шкірою обличчя: б'юті-рутина зірки

Анна Різатдінова дала слушні поради по догляду за собою

Ганна Ризатдиновой і Сергій Мельничуку нещодавно підірвали український шоу-бізнес: парочка зізналася, що у них любов. Подробицями своїх стосунків вони не діляться, але Анна розповіла, що звело їх разом шоу "Танці з зірками", до якого закохані навіть не були знайомі.

Зараз Ганна активно веде свій мікроблог, де ділиться найрізноманітнішими корисними порадами з фоловерами. Цього разу у своєму мікроблозі вона розповіла про свої б'юті-таємниці, як доглядає за сухою шкірою обличчя.

"Мої ранкові ритуали:

Кожен ранок я починаю з невеликою зарядки з сином. Вона недовга - буквально 5-10 хвилин, але допомагає розбудити тіло. Далі випиваю склянку води з алое, вмиваюся і ми сідаємо снідати. Після цього заводжу сина в садок і їду по справах.

Снідаю і ситно, і корисно - вівсянкою з фруктами або, наприклад, омлетом з брокколі. Люблю каву на рослинному молоці. Якщо відчуваю, що зовсім не прокинулася, можу з'їсти маленький квадратик шоколадки - еурной або, якщо вже дуже хочеться, молочної. Але дуууже маленький. Під час сніданку також приймаю вітаміни.

Б'юті-ритуали у мене стандартні. Вранці можу патчі наклеїти. Це те, що дійсно мені допомагає. Ролери є, які проводять обличчя в порядок, якщо воно опухло після перельотів, наприклад. Люблю дуже масочки всякі: і тканинні, і на гелевій основі. Я прям фанат масок - зазвичай заходжу в магазин і отримую величезне задоволення, скуповуючи всі маски.

Кожен день доглядаю за шкірою. Вона суха у мене, тому я її постійно зволожую. Це або кокосове масло, або креми. Також масло кунжуту дуже добре зволожує і живить шкіру. Самий класний лайфхак - намазати тіло маслом кунжуту і залізти в теплу воду. Не змивати, а просто постояти під душем, щоб масло вбралося. Шкіра потім - як у немовляти. Також дуже люблю скраби - раз на тиждень обов'язково наношу.

А для правильного догляду за обличчям краще порадитися з фахівцем. У мене це в основному вмивалка, тонік, зволожуючий крем, крем під очі і крем для губ", - розповіла Ганна.

Прості секрети краси від Анни Ризатдиновой (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Нагадаємо, нещодавно Анна захопила фанатів знімком свого ідеального чоловіка.