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Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим

Новость на русском → Четвер 24 вересня 2020 09:47
Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим Анна Седокова і Яніс Тімма (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Марина Настевич

Співачка також зізналася, що бере прізвище чоловіка і вже оформляє документи

Відома співачка Анна Сєдокова, яка нещодавно несподівано зіграла таємне весілля зі своїм молодим коханим, латвійським баскетболістом Янісом Тіммою, розкрила причину такої поспішності.

За словами екс-солістки "ВІА Гри", вони з нареченим так поспішили з одруженням, щоб мати можливість спокійно подорожувати один з одним. Про це Сєдокова розповіла в інтерв'ю для "МУЗ-ТВ".

"Одружитися ми вирішили, тому що ми втомилися від цих закритих кордонів. Наприклад, я зараз, не будучи його дружиною, не можу поїхати з ним в Ригу, а тепер можу. Можете сміливо говорити, що ми одружилися через документи", – заявила співачка.

Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим

Анна Сєдокова таємно вийшла заміж за Яніса Тімму в Москві (фото: instagram.com/annasedokova)

Вона також додала, що по-справжньому щаслива в третьому за рахунком шлюбі і її діти від попередніх стосунків – дочка Аліна і син Гектор – дуже здружилися з Янісом. Артистка навіть готова відмовитися від прізвища Сєдокова і стати Тіммою.

"Зараз треба всі документи переробити", – уточнила зірка, додавши, що у неї тепер будуть типові латиські ім'я і прізвище.

Зараз Яніс зайнятий роботою, так як у баскетболіста почався новий ігровий сезон. Однак він дав обіцянку, що після закінчення всіх матчів організовує для своєї коханої "пишне" весілля - це буде влітку 2021 року.

Зазначимо, що 28-річний Яніс і 37-річна Анна почали зустрічатися влітку 2019 року. На момент початку їх відносин спортсмен був одружений, а його синові було всього кілька місяців. Тому зіркова пара приховувала свій роман. Для Сєдокової це третій шлюб, у співачки є троє дітей від різних чоловіків.

Нагадаємо, Анна Сєдокова дала жорстку відсіч хейтерам після хвилі критики, що обрушилася на неї в мережі після звістки про третє весілля співачки.

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