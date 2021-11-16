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Анна Сєдокова спровокувала чутки про розлад в сім'ї: "складно, але потрібно жити далі"

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Вівторок 16 листопада 2021 16:32
Анна Сєдокова спровокувала чутки про розлад в сім'ї: "складно, але потрібно жити далі" Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Styler

Анна Сєдокова не на жарт стурбувала своїх шанувальників тривожними і лякаючими повідомленнями в мережі, при цьому нічого не пояснюючи. Деякі навіть запідозрили, що у співачки виникли проблеми у відносинах з третім чоловіком Янісом Тіммою.

Загадкові послання артистка залишила в розділі сторіс свого Instagram.

Під фото палаючої свічки на темному тлі Анна зізналася, що зараз переживає сильні потрясіння. Однак вона не стала розкривати подробиць події.

"Дуже складно зараз. Поки я не готова про це говорити. Розповім, може, пізніше. Не питайте, будь ласка. Але потрібно жити далі. Потрібно якось взяти себе в руки, тому я постараюся далі імітувати ілюзію нормального життя. Тому що якщо не буду, то зовсім загнуся", - написала Сєдокова.

Анна Сєдокова спровокувала чутки про розлад в сім'ї: &quot;складно, але потрібно жити далі&quot;

Також співачка опублікувала оголошення про пошук нового помічника. Вказавши необхідні характеристики розшукуваного працівника, вона додала кілька загадкових речень.

"І як би не були сильні мої травми, я повинна жити нормально і знову повірити в порядність людей", - заявила виконавиця.

Що стосується чоловіка Анни, баскетболіста Яніса Тімми, який молодший за неї на 9 років, він теж ніяк не прояснив ситуацію - а навіть навпаки.

Спочатку спортсмен виклав сторіз з написом на чорному тлі: "досі не можу повірити в це".

Після чого поділився спільним фото в обнімку з дружиною.

Анна Сєдокова спровокувала чутки про розлад в сім'ї: &quot;складно, але потрібно жити далі&quot;

Яніс Тімма після загадкового послання поділився знімком з дружиною (фото: instagram.com/janis.timma)

Шанувальники вважають, що подружжя зараз переживають не найкращий етап в особистому житті.

Зараз Анна Сєдокова виховує дочку Аліну від першого шлюбу з покійним футболістом Валентином Белькевичем і сина Гектора від роману з Артемом Комаровим, з яким розлучилася через пару місяців після народження спадкоємця. Ще у співачки є дочка Моніка від екс-чоловіка бізнесмена Максима Чернявського, яка на даний момент живе з батьком в США.

Анна Сєдокова спровокувала чутки про розлад в сім'ї: &quot;складно, але потрібно жити далі&quot;Анна Сєдокова викликала чутки про можливий розрив з чоловіком Янісом Тіммою (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала одкровеннями про сварки з чоловіком - співачка розповіла, як намагалася піти від Яніса.

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