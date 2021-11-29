Arctic Monkeys, Дуа Ліпа та інші: дивіться найкращі відео перших зірок Sziget 2022
Середина серпня - традиційний час Sziget. Протягом 26 років фестиваль проходив на острові Обуда в Угорщині, але СOVID-19 вніс свої зміни в звичне життя острова.
Через пандемію Sziget довелося пропустити два сезони, але він повернеться у всій своїй красі влітку 2022 року. Велике повернення відбудеться в Будапешті з 10 по 15 серпня.
Як це було і в попередні роки, хедлайнерів фестиваль оголошує порційно. І ми пропонуємо вам найкращі кліпи перших зірок, які точно розкачають Sziget 2022.
Отже. У число тих, хто був названий серед перших увійшли британська рок-група Arctic Monkeys, співачка Дуа Липа і культові американці Kings of Leon.
Також на сцені Sziget виступлять:
- Алан Уокер
- Льюїс Капальді
- Stromae
- Woodkid
- Jungle
- Bastille
- Джон Хопкінс
- Sigrid
- Slowthai
- Sevdaliza та інші.
Повний список учасників вже доступний на сайті фестивалю. Там же до покупки вже доступні 3 і 6-денні абонементи на фестиваль за ціною 195 і 290 євро відповідно.
Топ-5 кращих кліпів зірок Sziget 2022
Arctic Monkeys - Why'd You Only Call Me When You're High?
Dua Lipa - New Rules
Kings Of Leon - Sex on Fire
Bastille - Pompeii
Stromae - Papaoutai
Нагадаємо, що востаннє Sziget проходив у Будапешті в 2019 році. Тоді один з п'яти кращих фестивалів світу зібрав понад 530 000 відвідувачів зі 100 країн.
Участь у фестивалі взяли понад 1000 митців, виконавців та активістів: від Еда Ширана, Foo Fighters і Post Malone до доктора Джейн Гудолл і Емтітала Махмуда.
Нагадаємо, в даний момент в'їзд в Угорщину відкритий для всіх жителів України, що мають сертифікат вакцинації або негативний тест на СOVID-19.