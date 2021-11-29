Arctic Monkeys, Дуа Ліпа та інші: дивіться найкращі відео перших зірок Sziget 2022

Середина серпня - традиційний час Sziget. Протягом 26 років фестиваль проходив на острові Обуда в Угорщині, але СOVID-19 вніс свої зміни в звичне життя острова. Через пандемію Sziget довелося пропустити два сезони, але він повернеться у всій своїй красі влітку 2022 року. Велике повернення відбудеться в Будапешті з 10 по 15 серпня.

Як це було і в попередні роки, хедлайнерів фестиваль оголошує порційно. І ми пропонуємо вам найкращі кліпи перших зірок, які точно розкачають Sziget 2022.