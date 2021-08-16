Велика відповідальність: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розповіли про поповнення в родині

В інтерв'ю РБК-Україна артист розповів, чому не вважає себе представником шоу-бізнесу і за що вдячний карантину.

Арсен, довго ви вагалися, перш ніж погодитися взяти участь у шоу "Співають всі!"?

Цей проект дуже цікавий, до того ж, він нічим не зобов'язує мене. Я не знаю, у кого які стосунки з каналом "Україна", У мене - порядні. Більше того, не так давно я брав участь у шоу "МАСКА", тому приємно було побачити знайомі обличчя, знаєте, як вийшов на роботу після відпустки (посміхається).

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (фото: прес-служба)

Як вам атмосфера за лаштунками шоу?

Дуже цікаво! Спостерігаю за колегами, спілкуюся з ними, і це круто! З кимось вдалося побачитися на карантині, з кимось - на інших проектах, тут же підкорює саме шоу і його учасники! Можливо, не все потрапить в телеверсію, проте те, що відбувається на сцені, не можна описати словами. Дуже весело і цікаво чути думки людей, деякі коментарі мене, звичайно, дивують, але таким чином я можу дізнатися про людей більше. Адже одна справа, коли ти бачиш людину в кадрі, а в житті вони абсолютно різні. І тоді ти розумієш - все це не важливо! Важливо почути суть і наповненість в ті моменти, коли людина відкриває рот і починає говорити. Правда, не кожному вдається кожен раз висловити думку до кінця, так як часто інші судді просто перебивають.

Деякі ваші колеги порівнюють суддів з тераріумом. Чи згодні ви з такою думкою?

Змії, змії! Це смішно! Як би вони себе не називали, якщо вони вибирають для себе світ "тераріуму" або "океанаріуму", слід розуміти, хто в ньому ти. Не можна ж бути спокійним удавом і просто спостерігати за всім, що відбувається.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко беруть участь у новому проекті разом (фото: прес-служба)

Ви перебуваєте на зйомках разом з дружиною. Чи трапляються суперечки щодо учасників, якось обговорюєте свій вибір?

Ми підтримуємо один одного! У нас сходяться погляди і думки, можливо, це вже таке "сімейне ставлення" до артистів. Я не вважаю себе представником ШОУ-бізнесу (саме так поставив наголос), але я розумію, що це. У своїх концертах у нас є особливе сприйняття і бачення, а також формули, таке шоу.

Що таке "шоу" в розумінні Арсена Мірзояна?

Для мене "шоу " - це те, що може робити тільки людина. Не виглядати, не поводити себе... Це саме те, що ніхто не може відтворити, крім тебе. Це твій козир, яким треба користуватися.

Раніше ваша концертна програма була розділена на 2 частини: ваші пісні і пісні інших виконавців в гумористичному стилі. Це теж можна назвати вашою родзинкою?

Було таке. Але це був якийсь відхід від основного шоу. В одному з турів ми це робили, просто хотілося пожартувати і поспілкуватися з людьми. Адже в країні тоді траплялися якісь події, і ми вирішили порадувати шанувальників і подивитися на все через призму гумору. Це така думка артиста. Ми по-різному можемо висловлювати свої думки, і мені краще перетворити це в гумор.

Як карантин вплинув на ваше життя? Як би ви оцінили час, проведений поза концертної діяльності?

Мені все дуже сподобалося! Почав приділяти більше уваги якимось важливим речам. Хотілося творити і більше часу присвячувати дочці. Були раді можливості поїхати кудись разом, адже всі вдома і можуть собі це дозволити. Каталися на кораблі, з'їздили в Чорнобиль. Так звикли проводити час разом, Що було шкода відновлювати активне робоче життя. Я так звик гуляти з Ніною: ходили в парки, брали їжу на виніс і йшли на Андріївський узвіз, насолоджувалися вечірнім Києвом.

Також карантин вплинув на творчість. Адже планували писати альбом в Америці і навіть домовилися зі студіями і музикантами. Нашими музикантами, які перебралися туди. І хотілося полетіти туди, трохи потворити. Але не вийшло. Зараз ми працюємо онлайн. У нас вечір, у них ранок, збираємося в студіях, виходимо онлайн, і починається сесія з запису альбому.

Арсен Мірзоян радий бути частиною проекту (фото: прес-служба)

А помітили зміни в людях, людському спілкуванні навіть тут, на зйомках шоу?

Звичайно! Карантин вплинув на навколишній світ! Це видно по серйозній переоцінці базових цінностей людей. Так, це не найкращий момент для шоу-індустрії. Але всі привітні, дружні... Можливо, трохи і схоже на тераріум, але знаходимося в одному човні, граємо за одними правилами і повинні підтримувати один одного - все окей!

У вас дуже красива сім'я, за якою цікаво спостерігати. На карантині не виникло бажання про поповнення? Адже багато сімей не втрачали часу...

Ні! У нас з Тонею на двох четверо дітей, тому про поповнення ми не замислюємося. Можна сказати, у нас знак стоп (сміяється). Ми відповідальні люди і розуміємо, що для цього потрібно багато сил, фінансів і здоров'я. Це дуже відповідальний крок. Я вважаю, що один з важливих і необхідних вкладів - у дітей. Шукати відповіді і сенс життя слід саме в них. Треба вкладати в них гроші, допомагати, ділитися досвідом і вберігати від помилок.

Можливо, за останні роки у вас з'явилися особливі сімейні традиції? Поділіться ними.

Так, традиції закріплюються, проте карантин вносить свої корективи. Наприклад, вже років 8 ми щоліта їздимо в Яремче. Збираємо всіх дітей і вирушаємо на відпочинок на пару тижнів. Влітку там не жарко - чудовий клімат і холодні гірські річки. Зі старшим виїжджаємо на велосипедах, з молодшим - на рафтинг або на квадроциклах катаємося.

За час карантину встигли і на морі відпочити. Я рази 2, а дівчата - 3 рази були в Єгипті, перший раз затрималися на цілий місяць, якраз потрапили на некурортних сезон, але це теж круто, адже там не холодно - близько 20 градусів, а море все одно тепле.

І звичайно, вдома було чим зайнятися. Наприклад, з Ніною постійно виходили на прогулянки, а по суботах у нас волейбол. У неділю вранці у мене крос, після чого я забирав малу, і гуляли парками, взимку виходили на лід, спостерігали за рибалками і насолоджувалися спілкуванням.