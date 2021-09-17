Артем Пивоваров здивував піснею на вірш українського поета-шестидесятника

В цей день також вийшла візуалізація на цю роботу, яка доступна на YouTube-каналі Артема.

"Я завжди дуже ретельно підходжу до вибору артистів з якими мені було б цікаво створити якусь творчу колаборацію. У випадку зі Скрипкою, в нас вийшов повний конект з самого початку - під час роботи над новим звучанням хіта "Воплі Відоплясова" "День Народження" у нас на студії, я вирішив показати Олегу декілька напрацювань проєкту "Твої Вірші, Мої Ноти". Після того, як я побачив його зацікавленість, запропонував йому зробити щось "романсове" в цьому напрямку", - розповідає суддя шоу "Співають всі!" на каналі "Україна".

Олег Скрипка у свою чергу додає: співпраця виявилась надзвичайно плідною.

"Артем розповів мені про свою творчу ініціативу і запросив взяти участь. Мені ідея одразу сподобалась: я двома руками за пропаганду української культури в усіх її проявах. Я запропонував мого улюбленого автора Вінграновського, Артем вибрав чудовий вірш "Романс" і якось дуже швидко написав мелодію, я ж дописав свою частину. Чесно, це відрадно, коли молодь робить такі проєкти та наново відкриває для публіки геніальні класичні твори", - каже легендарний артист.



Нагадаємо, на початку 2021 року Пивоваров запустив авторський проєкт "Твої вірші, Мої ноти", метою якого являється популяризація української культури та літератури через призму музики.