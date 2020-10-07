Ассія Ахат зробила зізнання про горе в сім'ї: роками зберігала мовчання (відео)

Артистка в інтерв'ю відверто розповіла про сім'ю

Ассія Ахат відверто розповіла про трагедію в родині та загибель рідної сестри, що раніше ніколи не розкривала громадськості та роками зберігала мовчання. Відома українська скрипалька та співачка зізналася, що досі ніколи не говорила журналістам про смерть Галини.

Артистка в інтерв'ю для програми "ЖВЛ" також зазначила, що після автокатастрофи, яка забрала життя молодшої сестри, вперше за довгі роки зустрілася зі своїм батьком на похоронах.

Зараз Ассія Ахат (справжнє ім'я Інеса Данилова) живе в центрі Києва у приватному будинку, а у дитинстві її родина була досить бідна, і у віці 10 місяців її навіть віддали в дитячий садок. Пізніше дівчинку взяла на виховання її бабуся, яка і стала прищеплювати маленькій внучці любов до музики. Батьки Асії постійно були в шлюборозлучному процесі, і свого батька вона майже не бачила - чоловік уникав зустрічей з дочкою.

Ассія Ахат зі своїм батьком (фото: скріншот з відео)

Одного разу перший чоловік Ахат розповів, що випадково зустрів її тата на базарі, де той продавав візки. Тоді 20-річна Ассія і побачила батька після дуже довгої розлуки... і була вражена. Батько дівчини став зловживати алкоголем і помітно "здав". Дівчина намагалася йому допомогти, приносила продукти, але через деякий час зв'язок знову перервалася.

Наступного разу Ассія зустріла батька вже на похороні молодшої сестри Галини. Дівчина загинула в автокатастрофі, яка сталася багато років тому.

"Сестра була молодшою на шість років. Був дощ. За кермом сидів недосвідчений хлопець. Машину занесло в кювет, вони перекинулися. Всі залишилися живі, крім Галини", - поділилася артистка і додала, що раніше ніколи про це не розповідала.

А кілька років тому не стало і батька зірки.

"У людини був високий інтелект, але при цьому ось так закінчив своє життя, і дуже шкода. Ти повинен справлятися з тими проблемами, які існують", - каже артистка.

Відео: Ассія Ахат відверто розповіла про загибель сестри та смерть батька

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