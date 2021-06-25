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Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло

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П'ятниця 25 червня 2021 15:38
Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: RBC.UA

Даша Астаф'єва не на жарт спантеличила шанувальників натяками на кардинальні зміни в житті і заявила, що "опалювальний сезон всередині" закінчився. Зірка супроводила одкровення меланхолійною фотосесією, яка в черговий раз підкорила її шанувальників естетикою виконання.

Також вона вирішила приділити час відповідям на запитання підписників у Instagram і охоче піднімала особисті теми.

Не обійшлося і без гарячих фонових фото, які розбурхували не менше, ніж дотепні реакції Даші на цікавість шанувальників.

Так, вона запостила чорно-білий кадр, на якому позує без трусиків – прозору білизну дівчина дбайливо вивісила поруч з собою, повернувшись завбачливо до камери спиною.

Артистка перерахувала якості, які вона цінує в чоловіках. "У приємному випадку-стан кайфу і тепла, яке може організувати всередині і зовні чоловік. У неприємному - талант делікатно і вчасно з**нути з мого дикого шляху", - уточнила Даша.

Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло

Даша розповіла про кращі і гірші чоловічі якості (instagram.com/da_astafieva)

Вона уточнила, що їй подобається і що дратує в людях найбільше. "Людей не дуже люблю. Тільки своїх, яких пощастило пізнати і не розчаруватися. А в інших дратує все", - категорично відповіла дівчина.

Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло

Даша висловилася про людей в оточенні ( instagram.com/da_astafieva)

Також зірка зізналася, що останнім часом віддає перевагу цикорію замість кави і розповіла про улюблений курорт. "Я люблю різне море. Тому складно виділити улюблене. Якщо рибалка - Чорногорія бест. А так краще не прив'язуватися. Треба знайомитися зі світом", - вважає Даша.

Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло

Астаф'єва розповіла про вибір місця відпочинку ( instagram.com/da_astafieva)

До речі, вперше про свою пристрасть до рибної ловлі співачка і модель зізналася в інтерв'ю Каті Осадчій. Тоді вона уточнила, що їздила з коханим відпочивати в Чорногорію, де спіймала першу в житті двометрову рибу, здивувавши навіть свою другу половинку.

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Даша Астаф'єва
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