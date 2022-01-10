Астаф'єва в бікіні вбила наповал формами: "зброя масового ураження"

Даша Астаф'єва, за прикладом своїх зіркових колег, проводить зимову відпустку у теплих краях. Для січневих канікул вона вибрала Домініканську Республіку.

Співачка насолоджується дозвільним проведенням часу і ділиться в Instagram гарячим пляжним контентом з шанувальниками.

Так, артистка запостила фото в оливковому бікіні на причалі. Колір води просто вражає уяву, а стрункі і одночасно апетитні форми співачки зводять з розуму її шанувальників.

Даша Астаф'єва покрасувалася в бікиіні (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Найнеприємніше, що можна запитати у людини, яка на відпочинку - "коли ти повертаєшся". Якби був етикет цього заходу, я б усіма руками і ногами голосувала, позначити цей пункт жирним шрифтом! Жирним, як те бажання відчути себе живим, і значущим", - підписала спокусливий кадр Даша.

Вона поділилася своїми емоціями і роздумами на тему повного перезавантаження на відпочинку, принади дозвільного життя і безтурботного проведення часу, коли можна побути наодинці з собою і присвятити час собі.

На відпочинку Даша не користується косметикою (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Хто тут може потурбувати мене? Тільки птахи, які на світанку курличуть на різних мовах про мене ... Будь ласка. Не квапте чуже щастя, адже, чекати іноді, важливіше, ніж дочекатися", - написала співачка.

Прихильникі Даші не встояли перед її красою.