Астаф'єва зізналася, що перенесла коронавірус і здійснила мрію з коханим:дала обіцянку

Даша Астаф'єва – одна з найсексуальніших артисток українського шоу-бізнесу. Вона розбурхує уяву шанувальників своїми відвертими знімками і не залишає байдужими ні чоловіків, ні жінок. Співачка не любить, коли втручаються в її особисте життя, а особливо зачіпають болючі теми і знає, як гідно відповісти на безпардонні питання. Втім, в інтерв'ю Каті Осадчій Даша прочинила завісу таємниці і розповіла про стосунки з коханим Артемом Кімом, а також зробила несподіване зізнання про перенесений коронавірус.

Артистка розповіла про те, як йдуть справи у її нареченого, адже у нього забрали паспорт і пара фізично не могли залишити країну або розписатися.

"Артем досі під слідством, все продовжується. Нескінченні суди, нескінченні засідання", - зазначила Даша і уточнила, що паспорт її коханому повернули.

Закохані тут же скористалися можливістю і поїхали на рибалку в Чорногорію. Їм дозволили взяти і перевезти через кордон навіть власні снасті. Даша зловила першу, майже двометрову, барракуду і здивувала своєю спритністю навіть Артема.

Також співачка зізналася, що перенесла коронавірусну інфекцію і заявила, що хвороба підштовхнула її до невідкладної реалізації давньої мрії.

"Ми перехворіли. Я точно, Артем - напевно. І я сама дала собі обіцянку, що якщо залишуся жива, то ми поїдемо далеко, туди, куди мріяли. Ми побували в Домініканській республіці, ми займалися серфінгом. Нам дуже сподобалося", - розповіла Даша.

"Після хвороби я дуже долучилася до живопису, тому що дуже важко було повернути стан, в тому числі, емоційний. У мене були і панічні атаки, і пригнічений стан. І я зрозуміла, що якщо не почну себе реанімувати, то нічого доброго з цього не вийде", - уточнила вона.

Даша вперше розповіла, що хворіла коронавірусом