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Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і поставила на місце хейтерів: собачий закон

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Середа 12 січня 2022 17:51
Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і поставила на місце хейтерів: собачий закон Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Styler

Даша Астаф'єва відпочиває в Домінікані. Зірка зізнається, що по-справжньому насолоджується дозвільним проведенням часу. Вона переконана, що всім людям потрібна перезавантаження, а особливо добре, якщо є можливість кудись полетіти і відчути незрівнянні емоції від відкриття нових горизонтів.

Звичайно, співачка не забуває побалувати шанувальників не тільки філософськими роздумами, а й гарячим контентом в Instagram.

Так, Даша вирішила опублікувати пляжне селфі і показати бюст в купальнику крупним планом. На голові у зірки – леопардовий оригінальний капелюшок. Вона позує без макіяжу і посміхається в об'єктив.

Астаф'єва засвітила бюст крупним планом і поставила на місце хейтерів: собачий закон

Даша Астаф'єва показала пишні форми (фото: instagram.com/da_astafieva)

Але в підписі до фото вона вирішила поговорити далеко не про свій відпочинок, а обговорити мережевих критиків, які не соромляться залишати під її постами зневажливі і невтішні коментарі.

"Такі елементи теж нам потрібні. Як какашки, які приносиш додому, після прогулянки з собаками. Собачники зрозуміють (так трапляється кожен раз, коли не прибираєш за своїми). Такий собачий закон. В житті випадковості рідкісні. Так от, всі, хто пише, що я вже не та.... і,"де там ті мотузки" тепер тусуються в одному кафе, під назвою "Бан". П'ятнадцять років розділяють ту і не ту, про всяк випадок", - написала Даша.

Також на підтвердження своїх слів співачка навела цитату своєї улюбленої письменниці Вікторії Токарєвої: "Я не люблю, коли про мене думають гірше, ніж я є. У кожної людини є свій ідеал Я. і коли мій ідеал Я занижують, я гублюся. Чи то треба кроїти новий ідеал, нижче і нижче. Чи то перестати спілкуватися з тими, хто його занижує. Останнє менш клопітно".

Шанувальники дівчини встали на її захист і запевнили, що співака виглядає приголомшливо і час над нею не владний.

  • По-моєму, Даша Астаф'єва з віком стає тільки краще
  • Дуже навіть та
  • Шикарна
  • За жінкою цікаво спостерігати завжди, вона з часом стає цікавіше
  • Ви просто неймовірна красуня! І стаєте красивіше з кожним роком!
  • Королевишна! Ідеальна, шикарна, неповторна
  • Даша, ви - захват, і ви це знаєте

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва показала розкішні форми в оливковому бікіні.

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Даша Астаф'єва
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