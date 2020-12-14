Астролог пояснила скандальний вчинок Дімопулос на "Танцях з зірками": вона залежна

Проект "Танці з зірками" 2020 завершився в кінці листопада, але пристрасті через скандальний фінал і вчинок Санти Дімопулос, яка раптово вручила кубок переможниці Юлії Саніній, не вщухають.

Так, відомий український астролог Аріна Артуровна проаналізувала вчинок екс-"ВІА Гри" і саме шоу з точки зору положення планет і впливу на емоції і дії.

Характеристика та перспективи проекту "Танці з зірками"

"Якщо побудувати карту на початок старту проекту - 30 серпня, то ми побачимо чітко напружену фігуру тау-квадрат, яка знаходиться на чолі з Марсом і в поєднанні з Чорним місяцем. Це говорить про те, що цілі, мотивації і стратегії проекту були спрямовані на максимальний прибуток будь-якими способами. Меркурій, напружений Нептуном, вказує на те, що для розкрутки проекту було використано багато неправдивої інформації, інтриги і казкових історій про учасників", - розповідає фахівець.

Астролог вважає, що в наступному сезоні така стратегія вже не спрацює, через що шоу може впасти в рейтингах і переглядах.

"Так як вже зараз змінюються енергії на водолійські, то старі способи просування і віджилі проекти підуть, а на нове місце прийдуть нові, сучасні і з неординарними підходом люди, ідеї та проекти", - додала фахівець.

Спонтанне рішення Санти Дімопулос

Що стосується вчинку Санти Дімопулос у кінці проекту, астролог каже, що Меркурій у Санти Дімопулос перебуває у Близнюках, тому їй властиво спочатку говорити одне потім інше, а в підсумку зробити зовсім третє. Тобто їй властиво спочатку говорити, а потім вже думати.

Крім того, Санта, на думку астролога колосально залежна від думки оточуючих.

"При аналізі натальної карти ми бачимо також Місяць у знаку зодіаку Риби. Місяць відповідає у нас за емоції, сприйняття світу і душевний стан. Такий Місяць говорить про невпевненість у собі, помисливість і про колосальну залежність людини від думки оточуючих. На рішення людини легко впливати, особливо під тиском хейтерів, так як власник такого гороскопу важко володіє своїми емоціями. Все зовсім навпаки - емоції володіють такою людиною", - додала Аріна Артуровна.

Вчинок Санти можна пояснити тим, що Місяць артистки вражений Меркурієм - це аспект нещирості і такий же аспект був на момент закінчення фінального шоу - 29 листопада.

"Тобто аспект в карті у Санти реалізувався повною мірою на момент фінішу. При такій взаємодії планет важко виражати свої емоції і підібрати слова, або справжні емоції, як правило, ретельно приховуються. Це відбувається, тому що людина всіма способами намагається підлаштуватися під навколишнє середовище", - говорить фахівець.

Санта Дімопулос, на думку астролога, вирішила віддати нагороду через невпевненість у собі. Таким чином вона нагадала про старі свої кубки та перемоги в давнішніх конкурсах.

Фахівець радить артистці працювати над собою, своїми емоціями, опрацьовувати психологією, духовними практиками, медитаціями і вміти абстрагуватися від навколишнього середовища, щоб створювати правильну емоційну атмосферу. В іншому випадку Санті дуже важко буде контролювати свої емоції і на тлі цього вона може заїдати і "запивати" свої уявні поразки.

Нагадаємо, що на "Танцях з зірками" в цьому році перемогла пара Санти Дімопулос і Макса Леонова. На другому місці Юлія Саніна з Дімою Жуком, а на третьому - Надія Мейхер та Кирило Васюк. У фіналі Дімопулос передала кубок переможця Саніній, поблажливо назвавши її "дівчинкою, у якої немає кубків".

Фінал "Танців із зірками"

Зазначимо, що в одному з останніх інтерв'ю Юлія Саніна назвала вчинок Санти Дімопулос з передачею їй кубка принизливим і лицемірним. Фронтвумен групи The Hardkiss розповіла, що відмовилася від перемоги, хоча організатори і збиралися назвати одразу двох переможців.

Раніше ми писали також, що Юлія Саніна розповіла, навіщо їй був потрібен одружений партнер на "Танцях з зірками".