Астролог розповіла, за кого вийде Залата Огневич: фото ймовірного чоловіка "холостячки"

Зовсім скоро розкриється головна інтрига шоу "Холостячка 2" - кого ж вибере Злата Огневич з претендентів на своє серце. На даний момент в проекті залишилося всього 5 учасників, кожен з яких має всі шанси на перемогу.

"Злата з Сонцем в Козерозі, що дає уявлення не тільки про неї, але і чоловіків в її житті. Яким був батько і яким вона бачить свого чоловіка. Козеріг вірний і відданий, він націлений на великі досягнення і в міру аскетичний, він строгий і елітарний. Також у Злати в Козерозі Венера - це пояснює, кого жінка вибирає і бажає. По суті, її бажання збігаються з тим, який чоловік зробить її щасливою. Вона і сама вірна, однолюб і людина великого польоту. Місяць у Водолії робить дівчину повітряною, по-хорошому дивною, яскравою, рухомою і експресивною. Емоції її часто хиткі і непередбачувані", - розповідає астролог про головну героїню проекту.

Фіналісти проекту (фото: instagram.com/holostyakstb)

Розташування планет дає право припускати, що справжня любов накриє співачку в наступному році. Саме в 2022-му можливі великі зміни в житті, серйозні відносини і навіть шлюб. А 2021-й проходить під знаком творчості. Чи буде це один з героїв проекту або хтось інший, судити складно.

А тепер пропонуємо дізнатися, наскільки сумісні зі Златою претенденти на її серце за проектом "Холостячка". Так звана експрес-синастрія допоможе визначити, хто з хлопців підходить Огневич в якості чоловіка більше за інших.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата і Олег Плахотнюк. Олег і Злата гармонійно поєднуються. Златі, судячи з планет, потрібен чоловік, якого вона буде опікати і підтримувати, творити своїми руками. А Олег мріє бути опікуваним, про що говорить його дім шлюбу. Вона його дуже вабить. "Ідеальний варіант. Я б дала 5 з 5 по експрес-синастрії за умови вибору тільки з цих п'яти чоловіків у всьому світі", - говорить Поля. Правда, чоловік в союзі буде відчувати почуття на міцність, не завжди екологічним шляхом.

Злата і Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

Злата та Андрій Задворний. Андрій шукає більш легку і повітряну людину, а Злата дуже земна і практична. Хоча в ньому багато рис, які близькі героїні, на довгострокову перспективу вони не підходять. Це як дві паралельні реальності. "Плюс є щось, що я б назвала "непримиренні розбіжності", які протягом усього спільного життя будуть псувати настрій йому і заважати реалізовуватися їй. При цьому по домівках шлюбу гарний збіг. Але якщо цей шлюб був би першим для Андрія, то він, швидше за все, дуже швидко б розпався. Я б дала 2 з 5 до сумісності", - підсумувала Поля.

Злата Огневич і Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Злата і Максим Тарапата. Цей хлопець кармічний для Злати, але дана зустріч - не той варіант, де "жили довго і щасливо". Її запит на чоловіка в конфронтації з його запитом на дружину. Злату може приваблювати його приземленість, але він занадто ледачий в порівнянні з її природою. "Ймовірно, він хороший для перших 10 побачень і красивого роману, але не з перспективою на життя. Вона йому підходить більше, ніж він їй. По дому шлюбу нестиковки теж: йому буде душно у відносинах, брак незалежності, бажання рівності, якого немає. Я б дала теж 2 з 5", - дає свій вердикт астролог.

Злата і Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата та Андрій Хветкевич. Хоч цей хлопець ніби як не фаворит героїні, але вони б склали непогану пару на перспективу "довго і щасливо". Поверхнево здається, що він занадто таємничий і незрозумілий для неї, плюс недостатньо стійкий під її запити. Але є маса позитивних аспектів, які дають людям бути разом незважаючи ні на що. "Правда, цей зв'язок на рівні емоцій і логіки розуму не простежується. І щоб це зіграло, хлопцеві треба набагато більше часу, ніж рамки проекту. По дому шлюбу контролер він. В цілому жити можна. Але я б дала 3 з 5", - прогноз астролога.

Андрій Хветкевич (фото: instagram.com/diveeasy)

Злата і Дмитро Шевченко. Союз з цим чоловіком в перспективі буде страждати через популярність Злати, а популярність - від союзу. Енергії в карті чоловіки блокують її жіночу природу. Його бажання йдуть врозріз з жіночою суттю Злати. Це може бути непоганий шлюб за розрахунком, але яскравою пристрасної гармонійної спільного життя очікувати не доводиться. "Хлопець для неї нестійкий і незрозумілий. Вона для нього недостатньо запальна. Поки у неї є успіх, а відносини не зареєстровані в РАГСі, тут є чому статися. Але не більше того. Будинок шлюбу чоловік контролює і при інших рівних тут це не на краще. Я б дала 0 по сумісності і попередження "не влазь - вб'є", - застерігає астролог.

Злата Огневич і Дмитро Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Зазначимо, що для вивчення глибокої сумісності Злати з п'ятіркою учасників шоу, що залишилася, потрібна більша кількість даних. Тому пронози носять суб'єктивний та розважальний характер.